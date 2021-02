Servidores do IMMU recebem equipamentos de proteção contra Covid-19

Em meio às ações de prevenção à Covid-19, os trabalhadores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão recebendo máscaras e viseiras de proteção para uso em suas atividades. As entregas são realizadas na sede do órgão, no bairro Flores, zona Centro-Sul, e nas bases onde atuam os agentes de trânsito e fiscais de transporte em todas as zonas da cidade. A iniciativa atende a solicitação do prefeito de Manaus, David Almeida, de proteger os servidores públicos municipais de eventuais infecções causadas pelo novo coronavírus.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos servidores tem importância fundamental para melhor atendimento à população. “Temos os profissionais que atuam na sede, assim como aqueles que trabalham diretamente com a população, seja nas ruas da cidade coordenando o trânsito ou nos terminais de integração, monitorando a frota de ônibus. A prioridade do prefeito David Almeida é a segurança de todos para manter a boa prestação de serviços à população”, destacou o diretor-presidente.

Desde o início da vacinação na capital, o IMMU tem realizado entrega dos equipamentos aos agentes de trânsito que atuam nos postos de vacinação organizando o trânsito nestes locais. Além destas ações, o Instituto tem promovido a sanitização de bases de operações e da sede do órgão no bairro Cachoeirinha, na zona Sul.

Para a chefe do setor de Serviço Social do IMMU, Eneyde Oliveira, a entrega dos equipamentos demonstra a preocupação do órgão com a saúde dos servidores. “Neste momento pandêmico em que vivemos, o servidor tem medo de ser contaminado como realmente pode ser – caso não esteja com os devidos cuidados – por isto, estamos entregando, de forma sequencial, as máscaras de proteção, viseiras, álcool em gel e também álcool em líquido 70%. Estão recebendo os EPIs, servidores que trabalham externamente, assim como aqueles que fazem serviços administrativos. Temos notado que os servidores se sentem valorizados com as medidas protetivas”, destacou a assistente social.