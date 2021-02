Primeiro lote de IFA chega ao Brasil neste sábado

Após a liberação de exportação pelas autoridades chinesas, o embarque do primeiro lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para produção da vacina Covid-19 Fiocruz está confirmado.

O IFA sairá de Xangai, na China, nesta sexta-feira, às 7h35 (20h35 desta quinta-feira, horário de Brasília) e tem previsão de chegada no próximo sábado (6), às 17h50, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, RIOGaleão.

Mais informações e detalhes sobre a chegada do IFA serão divulgados nesta sexta-feira (5).