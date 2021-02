Prefeitura registra 800 ligações em janeiro para o Disque Trânsito

Importante ferramenta de informação da Prefeitura de Manaus sobre o tráfego de veículos na cidade, o Disque Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) já atendeu, apenas no mês de janeiro deste ano, aproximadamente, 800 solicitações por meio do telefone 0800-092-1188. No serviço é possível fazer denúncias, sugestões e ainda obter informações sobre as principais vias da capital.

“Estamos à disposição também para tirar dúvidas assim como receber informações. Com isso, seguimos a determinação do prefeito David Almeida de melhorar o trânsito na cidade”, ressaltou o chefe de Divisão do Centro de Controle Operacional (CCO) do IMMU, Eguiberto de Souza.

Desde o início deste ano, até 3 de fevereiro, foram registradas 791 ligações, sendo a maior parte, 261, relativa às informações sobre circulação nas ruas e avenidas da cidade. Em relação aos estacionamentos irregulares foram 203 denúncias, seguido de ligações informando acidentes de trânsito com danos materiais, com 99 registros.

As informações sobre semáforos com problema somam 83 ligações, apenas em 2021, e acidentes com vítimas lesionadas totalizam 77 chamadas.

Com as informações repassadas pela população, o Disque Trânsito aciona as bases operacionais nas áreas correspondentes e agentes de trânsito são encaminhados aos locais de ocorrência. “Este serviço é de suma importância porque os munícipes são os nossos olhos lá fora. Por exemplo, às vezes, não sabemos sobre um acidente ou um problema na via e a população vê isto e passa para as atendentes e, de imediato, passamos aos nossos rádios operadores. Por sua vez, os operadores repassam estas informações às divisões por área da cidade”, explicou Eguiberto de Souza, acrescentando que as informações repassadas pela população são fundamentais para ajudar a fluidez do trânsito na cidade.