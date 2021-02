Prefeitura de Manaus inicia recuperação viária do ramal do Brasileirinho

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou operação de tapa-buracos para a recuperação de aproximadamente 12 quilômetros da malha viária do ramal do Brasileirinho, zona Leste. A ação, iniciada na quarta-feira, 3/2, vai melhorar as condições da via, contribuindo com a trafegabilidade, além do escoamento dos produtos dos agricultores rurais daquela região.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que acompanhou o início das obras, o serviço está incluído nas ações emergenciais desenvolvidas pela prefeitura e segue a determinação do prefeito David Almeida, de priorizar o atendimento à zona rural de Manaus. Ao todo, 30 homens atuam no local.

A ação vai evitar mais prejuízos estruturais no ramal e beneficiar as famílias que moram no entorno, assim como tornar mais segura a trafegabilidade.

“O ramal do Brasileirinho necessitava de reparos urgentes. Existem muitos buracos formados pelas fortes chuvas, em uma via extensa e muito importante para várias comunidades que estão no entorno. Os serviços de tapa-buracos e manutenção visam facilitar a vida desses moradores e estamos aqui por determinação do prefeito, que teve a sensibilidade para constatar a necessidade da obra. Mesmo com o decreto do governo, aqui se mapeou como obra emergencial”, disse o engenheiro fiscal da obra, Édson Júnior.

Além do ramal, as equipes de obras do Distrito Colônia Antônio Aleixo trabalham em desobstrução de bueiros entupidos, drenagens profundas e superficiais e tapa-buracos em regime de urgência, nos bairros Jorge Teixeira, Grande Vitória, Zumbi e São José, todos na zona Leste de Manaus.