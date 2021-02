Governo do Amazonas reforça segurança alimentar e economia de Presidente Figueiredo com Auxílio Estadual

O Governo do Amazonas está reforçando a área social e também a economia de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) com a liberação do Auxílio Estadual. Criado pelo governador Wilson Lima, o programa emergencial, que tem foco na garantia da segurança alimentar das pessoas em situação de extrema pobreza, chegou ao município nesta quinta-feira (04/02), com a entrega de 727 cartões. A ação significa também a circulação de R$ 436.200,00 no comércio local.

A secretária estadual de Assistência Social, Maricília Costa, coordenou o início da entrega dos cartões no sistema domiciliar (delivery), uma espécie de busca ativa na casa dos beneficiários. O Auxílio Cidadão dá direito a R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200.

“O programa é uma resposta imediata do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, aos efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19. Os contemplados do município não precisam sair de casa, pois os técnicos do governo e da prefeitura já estão nas ruas entregando os cartões”, disse a titular da Seas.

O primeiro pagamento está acontecendo este mês; o segundo depósito acontecerá no final de fevereiro; e o terceiro está programado para março. O recurso deve ser usado, exclusivamente, para compra de itens da cesta básica, além de material de higiene e limpeza.

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, destacou o impacto social e econômico do Auxílio Estadual. A gestora participou da reunião que marcou o lançamento do programa na cidade, em companhia da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Eleíta Almeida.

“Esse é um apoio muito importante que vem ajudar as famílias que se encontram em vulnerabilidade. Centenas de pessoas serão contempladas e isso também aquece a economia, porque são pessoas que irão comprar nos comércios locais”, comentou a prefeita.

Cartão na mão – A dona de casa Ana Carla Dutra de Souza, de 35 anos, moradora do bairro Ainda Mendonça, foi a primeira beneficiária do Auxílio Estadual em Presidente Figueiredo. Ela é mãe de seis filhos; é cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal; e atende aos critérios para receber o benefício do Governo do Amazonas.

“Trabalho como serviços gerais, estou desempregada no momento e está sendo bom receber o cartão. A dificuldade que nós estamos passando é muito grande, então isso já é uma ajuda”, disse Ana Carla.