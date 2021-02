Sefaz realiza o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense

A Secretaria de Fazenda realizou, nesta quarta-feira (03/02), o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), referente ao exercício de 2020. Foram gerados mais de 62,5 milhões de bilhetes eletrônicos, que concorreram a prêmios que variavam de R$ 10 mil a R$ 50 mil.

Ao longo do ano passado, 337.438 pessoas colocaram o CPF na nota e concorrem aos mais de R$ 100 mil em dinheiro. A cada R$ 50 em compras, o sistema da NFA gerou automaticamente os bilhetes eletrônicos. Em 2020, foram 15.571.657 notas fiscais apuradas com CPF, as quais totalizaram um montante de R$ 4.364.860.525,49.

“Em abril do ano passado, a campanha foi interrompida e seus recursos redirecionados pelo Governo do Amazonas para o combate à disseminação do novo coronavírus. O sorteio especial cumpre as regras da campanha, que premia os cidadãos que exigem a nota fiscal, como maneira de combater a sonegação e estimular a arrecadação do estado. O ato de pedir a nota é fundamental para que o estado angarie os recursos necessários para custear inúmeras despesas, entre elas, a luta contínua contra a Covid-19. O retorno da campanha auxilia o estado neste momento tão delicado”, pontuou o secretário de Fazenda, Alex Del Giglio.

Entidades sociais – Foram sorteados seis prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 50 mil para as pessoas físicas. As entidades sociais, que recebem um prêmio equivalente a 40% do valor do ganhador, concorreram a R$ 4 mil e R$ 20 mil. Atualmente, 112 entidades sociais no Amazonas participam da campanha, podendo ser ‘apadrinhadas’ pelos contribuintes que participam.

Para concorrer aos prêmios, é necessário que a pessoa acesse a página da campanha na internet, nfamazonense.sefaz.am.gov.br, e faça seu cadastro. Após esta fase, todas as notas fiscais emitidas com CPF passam a ser computadas. A cada R$ 50 em compras, o participante ganha um cupom. O cadastro precisa ser feito uma única vez. Se o participante trocar de conta bancária, e-mail ou telefone, por exemplo, deve fazer a devida alteração no site da campanha.

O coordenador da campanha, auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio, explica que há várias formas de ganhar. “Os sorteios diários estão acontecendo normalmente de domingo a domingo, independentemente se for feriado ou não. Neste sorteio, participam notas de qualquer valor. Temos também o sorteio mensal, em que a Sefaz computa as notas fiscais de um mês e realiza o sorteio no mês seguinte. O sorteio de janeiro, por exemplo, deve ocorrer, provavelmente, no próximo dia 17 de fevereiro. Todos os nomes dos ganhadores ficam armazenados no site da campanha”, destacou Augusto Bernardo.

Ganhadores – No sorteio especial, ganharam R$ 10 mil: Bruno Gomes Melo Leite, Jonathan da Silva Nascimento, Elizabeth Santos da Silva, Ynae Freitas Tavares, Ziza da Silva Mareiro e Diego Duarte da Silva. A grande ganhadora de R$ 50 mil foi Flávia Silva de Castro.

As entidades participantes que receberão R$ 4 mil foram a Casa Vhida (Associação de Apoio à Criança com HIV), Casa da Criança, Associação Pestalozzi e Sociedade São Vicente de Paulo. A Casa Mamãe Margarida, que foi indicada por dois ganhadores, foi contemplada com R$ 8 mil. A Asman (Associação dos Surdos de Manaus) receberá R$ 20 mil.

Os valores são creditados nas contas bancárias dos ganhadores, que foram adicionadas no site da campanha. Quando os dados estão incorretos, a Sefaz não realiza o crédito e espera a manifestação do ganhador. Os prêmios podem ser requeridos no prazo de 90 dias a partir da data do sorteio.