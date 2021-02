Prefeitura reduz para até 24 horas prazo de expedição de Certidão de Endereço emitida pelo Implurb

Com novos fluxos e visando reduzir ao máximo a burocracia, a Prefeitura de Manaus reduziu o prazo de expedição da Certidão de Endereço para até 24 horas. O documento é expedido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e, no mês de janeiro, foram emitidas 46 certidões, gratuitamente. O documento é necessário para pessoas físicas e jurídicas que precisam comprovar a oficialidade do seu endereço. A primeira via é gratuita.

A certidão é um documento legal, no qual é oficializado o endereço do imóvel no espaço geográfico do município de Manaus, fazendo a atualização do endereçamento conforme a lei vigente.

Com o investimento em modernização e ferramentas de eficiência em gestão, o instituto conseguiu reduzir o tempo para emissão do documento. E esse tempo ficou ainda mais célere durante o teletrabalho, com tudo digitalizado e respondido de forma virtual, inclusive evitando o atendimento presencial e a presença do requerente em razão das medidas de prevenção à pandemia.

Em 2015, por exemplo, o prazo médio para receber a certidão era de até 20 dias. Hoje, em até um dia, o requerente tem a certidão emitida. Quem precisa da comprovação deve consultar no site www.implurb.manaus.am.gov.br, na seção “Lista de Documentos”, o que precisa apresentar para fazer o pedido. Com o requerimento padrão preenchido e com os documentos solicitados, todos digitalizados, o solicitante deve enviar o pedido para o atendimento, usando o e-mail respostaimplurb@outook.com.

“O atendimento em teletrabalho acabou reduzindo alguns procedimentos e fluxos internos, além de evitar que o requerente faça deslocamentos nesse tempo de pandemia. Enviando todos os documentos digitalizados, um técnico recebe o conteúdo, faz a análise e expede a certidão muito mais rapidamente do que no modo presencial. Ganha o cidadão em tempo e mantendo a sua segurança, e ganha a Prefeitura, na celeridade, uma das preocupações do prefeito David Almeida”, afirma o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Documentos

Para solicitar o documento, é preciso apresentar requerimento padrão específico da Certidão de Endereço; documentos que identifiquem a matrícula do IPTU; contrato de compra e venda ou outro documento que comprove a posse do imóvel; comprovante de residência; croqui de localização (pode ser feito à mão); contrato de locação, quando for imóvel alugado; contrato social, quando se tratar de empresa. Os documentos devem ser apresentados originais digitalizados.