Prefeitura de Manaus impõe celeridade a obras emergenciais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), tem executado com celeridade, desde o início da gestão do prefeito David Almeida, obras com ações preventivas, para solucionar problemas de infraestrutura básica em diversas áreas da capital.

Entre as principais frentes de trabalho estão serviços de tapa-buracos, revitalização asfáltica, drenagem profunda, desobstrução de bueiros, dragagens e manutenção em vias de grande trafegabilidade em Manaus. O diretor de Manutenção e Infraestrutura Urbana (DMIU), Alessandro Rodrigues, destacou que, atualmente, os serviços emergenciais contemplam locais como a avenida das Torres, Djalma Batista, Constantino Nery, Camapuã e Torquato Tapajós.

“Respeitando o decreto, nesse período de pandemia, trabalhamos com quantidade reduzida de servidores, mas por conta das chuvas e, em respeito à população, estamos dando celeridade a obras emergenciais, que são entregues de forma rápida, para evitar riscos e transtornos diversos, conforme orientação do prefeito David Almeida”, afirmou o diretor do DMIU.

Serviços de drenagem são realizados em vários bairros, como no Parque 10, na zona Centro-Sul, e no Novo Israel, na zona Norte. Nesses locais, os problemas são causados por entupimentos das drenagens superficiais. O lixo acumulado nos tubos impede a passagem da água e, por conta da pressão, o anelamento da tubulação é rompido, provocando o buraco.

No Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, equipes da Seminf permanecem no local com os trabalhos de substituição da rede de drenagem profunda, na área externa da Unidade Básica de Saúde da Família 13 (UBSF13). Com o rompimento de uma tubulação, uma cratera se abriu no local durante a chuva em Manaus, na tarde da última sexta-feira (29). Ainda não há prazo definido para o término dos serviços. O vice-prefeito e secretário de obras de Manaus, Marcos Rotta, garantiu que a rede de drenagem será substituída com urgência.

As equipes da Seminf permanecem nas ruas, em fiscalizações diárias, para identificar locais com necessidades de obras emergenciais, que são feitas e entregues em um curto prazo.

Texto – Divulgação/Seminf

Fotos – Márcio Melo/Seminf