Prefeitura de Manaus disponibiliza curso de Libras para servidores da Semed

Para promover a melhoria na educação e no processo de ensino e aprendizagem do aluno com surdez ou deficiência auditiva, a Prefeitura de Manaus abre nesta quinta-feira, 4/2, inscrições gratuitas para o curso de Língua Brasileira de Sinas (Libras), do Programa Ampliando Horizontes (PAH). Ao todo, são 40 vagas disponibilizadas para os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para participar, basta acessar o link https://bit.ly/3tn01AR e garantir a oportunidade.

Este ano, as aulas serão ministradas de forma remota por meio de plataformas virtuais em cumprimento às medidas de proteção contra a Covid-19. As atividades serão realizadas duas vezes por semana. A aula inaugural será no dia 18/2, a partir das 18h30, pela plataforma de videoconferência do Meet, com transmissão pelo YouTube. O link da transmissão será divulgado pelas redes sociais e grupos de WhatsApp das turmas do programa.

O curso de Libras foi criado em 2020, em cumprimento à Lei 2.524 de outubro de 2019, que dispõe sobre a Política de Qualificação do Servidor Público Municipal para treinamento e habilitação em Língua de Sinais.

“O PAH abrirá mais duas turmas de Libras gratuitamente para o primeiro semestre de 2021. Na hora da inscrição é importante ter os documentos digitalizados, como contracheque, RG e foto para anexar à inscrição”, orientou a coordenadora do PAH, Suellen Gomes.

Programa Ampliando Horizontes

O PAH é um curso de idiomas da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) que visa oportunizar a valorização e qualificação profissional de seus servidores e dependentes. O curso é destinado aos servidores, filhos de servidores a partir de 17 anos e cônjuges, oferecendo aulas de Língua Inglesa, Espanhola e Libras, gratuitamente desde 2010.



Em 2020, houve a expansão dos serviços por meio do PAH in loco, ofertando aulas de Língua Espanhola para as escolas com índices significativos de alunos imigrantes refugiados, a fim de facilitar a comunicação entre a comunidade escolar e o processo de ensino e aprendizagem.

Desde 2010, mais de 703 alunos receberam certificação em Língua Inglesa e Espanhola. Resultados significativos foram alcançados dentro da Semed como a admissão dos alunos certificados pelo PAH em mestrados e doutorados, após testes de proficiências realizados em outras instituições, bem como a inserção laboral dos alunos finalistas no Projeto English for Kids.