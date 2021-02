Prefeitura inicia obra de drenagem profunda em UBS no Riacho Doce

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou nesta terça-feira, 2/2, a obra emergencial de recuperação da drenagem na área externa da Unidade Básica de Saúde da Família 13 (UBSF13), no bairro Riacho Doce, zona Norte. Os trabalhos iniciaram menos de 24 horas depois da fiscalização feita pelo prefeito David Almeida e pelo vice Marcos Rotta, que determinaram celeridade na conclusão dos trabalhos no local.



A área apresenta problemas de erosão no entorno da drenagem profunda dentro do terreno da UBS, causando a suspensão de atendimentos diários na unidade, além de oferecer risco iminente para os moradores e trabalhadores do local, além de algumas casas que já estão desocupadas.



“A resposta da prefeitura para estas situações será sempre assim: rápida e eficiente. Não podemos deixar que problemas como este afetem o funcionamento de uma UBS, ferramenta tão essencial neste momento em que vivemos. Além disso, precisamos resguardar a segurança das pessoas que moram nas proximidades”, afirmou o prefeito David Almeida, durante inspeção no local.



Acompanhando de perto o andamento da obra, o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, esteve no local e verificou o início dos trabalhos determinados pelo prefeito. Segundo ele, a drenagem foi prejudicada por construções irregulares, o que põe em risco tanto a rede quanto as moradias.



“Sabemos que ninguém constrói uma casa em cima de rede de drenagem ou às margens dos igarapés porque quer e, sim, por necessidade. Vamos solucionar esta demanda de forma emergencial e de uma vez por todas”, garantiu Marcos Rotta, que explicou que a complexidade dessa obra está exigindo um trabalho minucioso por parte da equipe da Seminf.



“As equipes da Seminf já estão no local, iremos trabalhar de forma cautelosa na substituição da rede de drenagem profunda, que está muito danificada e precisa ser substituída com urgência. Não temos um tempo exato, mas garantimos que será solucionado de forma definitiva esse problema da área”, garantiu o vice-prefeito.



Ação nas ruas



O vice-prefeito também esteve em algumas ruas da zona Norte, que sofrem com falta de infraestrutura. No Riacho Doce 2 há um problema de drenagem agravado pela chuva e a depredação na rua Milton Moraes. Já no bairro Oswaldo Frota, mais uma vez um serviço inacabado da empresa Águas de Manaus vem gerando prejuízos para a população e fez abrir uma cratera na rua Fortaleza, atualmente intransitável.



Rotta fez questão de reforçar que as ações da Seminf não ficarão limitadas por causa do período de chuvas. “Em Manaus chove todos os dias, mas não o dia todo. E por determinação do prefeito David Almeida estaremos nas ruas diuturnamente para dar soluções rápidas e recuperar a infraestrutura de nossa cidade”, disse ele.



Ainda nesta terça-feira, as equipes da Seminf foram acionadas para solucionar os problemas identificados na zona Norte e iniciarão imediatamente a recuperação das duas vias, que receberão serviço de drenagem, revitalização de vias e asfaltamento.