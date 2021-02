Organizações que trabalham com idosos em vulnerabilidade social recebem doações de 250 kits de higiene

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), entregou até essa segunda-feira (1º/02) 250 kits de higiene a 11 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da capital amazonense que acolhem idosos em situação de vulnerabilidade social.

A entrega dos kits começou na última sexta-feira (29/01). Grupos de idosos de várias zonas da cidade foram beneficiados. Os produtos são oriundos de doações da Pharmakos D’Amazônia e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por meio da Organização Aldeias Infantis SOS Brasil.

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, os produtos de limpeza ajudam a higienizar os itens que as pessoas adquirem de casa. “É fundamental que as pessoas recebam esses kits, que é composto por água sanitária, sabão em pó, álcool em gel, sabão em barra, máscaras, pois são cuidados básicos para se combater o vírus e principalmente prevenir, manter a casa limpa. Precisamos da prevenção para que os casos diminuam”, afirma.

Mirtes Salles também reforça que a secretaria está aberta para receber doações de empresas e instituições que queiram colaborar com a sociedade. “Quem quiser ajudar essas famílias que estão isoladas em casa pode procurar a Sejusc, que nós iremos receber de braços abertos”, completa.

Segundo a secretária executiva adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa, Franciane Alves, as doações fazem parte do projeto “Idoso ativo”, que presta assistência social a grupos de idosos da capital e interior do estado.

“Ao todo, o projeto atende mais de 6 mil idosos, tanto na capital quanto interior, e a Sejusc, como atual gestora de políticas para pessoa idosa, realizou a articulação junto ao Unicef, a Pharmakos D’Amazônia e outros parceiros para que pudéssemos distribuir esses kits de higiene”, disse.

Franciane ressaltou que as entregas ocorreram para os grupos cadastrados na Sejusc por meio do projeto “Idoso Ativo”, criado para facilitar o acesso aos idosos beneficiados. “Realizamos as entregas diretamente aos coordenadores de cada grupo. Eles atendem em todas as zonas e são responsáveis pela entrega, até para evitarmos o contato com os idosos”, completa.

Também de acordo com Franciane, ainda nesta semana, a Sejusc deve continuar recebendo doações de kits de higiene e de limpeza para repassar às outras organizações cadastradas.

Beneficiados – Uma das organizações que receberam as doações foi o Grupo Santuário da Vida, que atende 80 idosos e fica no bairro Jorge Teixeira, zona leste. “Para a gente são muito importantes essas doações. Eles precisam muito por conta da dificuldade que nós estamos enfrentando agora nesse período de pandemia. Eles são carentes e muitos dos seus familiares não podem sair para trabalhar”, disse Maria Áurea da Costa, responsável pelo grupo.

Outro grupo beneficiado foi o Convivendo com Fé e Alegria, localizado no bairro Tancredo Neves, também na zona leste. “Essas doações representam muito. Muitos participantes do grupo eram autônomos, vendiam churrasco, verduras, e hoje eles não podem continuar executando essas atividades. Para nós são de grande relevância as doações. Que esse trabalho de solidariedade da Sejusc seja continuado”, afirma Conceição Dias, presidente do grupo, que atende ao todo 91 idosos.

Os outros grupos que receberam as doações foram: Grupo da 3ª idade do Tancredo Neves – Raio de Sol, Grupo de Idosos Navegando na Vida, Associação Flor de Liz, Grupo de Bem com a Vida, Grupo Viva a Vida São Lázaro, Grupo de Idosos Amizade e União, Grupo Despertar da Melhor Idade (Instituto Abílio Pontes), Associação Social Renascer Monacelli do Amazonas e Associação de Idosos Unidos Venceremos.