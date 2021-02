Wilson Lima destaca manutenção do diálogo com a Aleam em favor de propostas que atendam necessidades da população

O governador Wilson Lima ressaltou, nesta segunda-feira (1º/02), durante a solenidade de posse da nova presidência e mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que vai manter o diálogo com a Casa e priorizar a construção de propostas que atendam as necessidades da população.

A posse do novo presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade, e da nova mesa diretora, eleita para o biênio 2021/2022, ocorreu de forma híbrida: virtual e presencial.

“Enquanto chefe do Executivo, quero me colocar à disposição, como sempre fiz, para o diálogo e para a construção das propostas que vão, sobretudo, atender aquelas pessoas que mais precisam. Em algum momento, e isso é natural e próprio da democracia, que haja divergência, mas que no momento das divergências possamos encontrar caminhos de diálogo para a solução de equilíbrio e de atendimento aos pleitos da coletividade”, enfatizou o governador.

Wilson Lima destacou a importância do trabalho dos parlamentares e a contribuição que podem dar ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas.

“Não existe outra missão nesse momento a fazer a não ser trabalhar para salvar a maior quantidade de vidas possíveis no Amazonas. Esse é o momento de cada um mostrar e assumir o compromisso pessoal, o compromisso não só enquanto ocupante de um cargo público, mas para também mostrar a sua solidariedade e o seu senso humanitário enquanto cidadão, enquanto morador do Amazonas”, frisou.

O governador encerrou seu discurso parabenizando o atual presidente e a mesa diretora da Aleam. “Eu desejo ao deputado Roberto Cidade, e também a toda a sua mesa diretora, muita sabedoria, muito sucesso, para que nós possamos dar as respostas que a sociedade precisa, principalmente num momento tão difícil como esse de enfrentamento da Covid-19”, declarou Wilson Lima.