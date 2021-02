Volta às aulas com segurança: cuidado nas escolas inclui atenção aos bebedouros compartilhados

Para proteger crianças e educadores, escolas de todo o Brasil tem se empenhado na adoção dos novos protocolos de segurança para a volta às aulas. À medida que as escolas reabrem, é importante adotar precauções dentro e fora da sala de aula para evitar a propagação da Covid-19.

Entre as questões normativas importantes está o fornecimento de água aos alunos e profissionais das instituições, uma vez que o tão conhecido e prático bebedouro (purificador de água) já não pode ser compartilhado como antes.

A boa notícia é que muitas escolas já encontraram uma solução: se beber água diretamente do purificador está proibido, os alunos podem encher as garrafinhas de água, em novos purificadores, acionados sem contato das mãos (via sensor inteligente ou acionamento com os pés). A distância promove segurança ao usuário e à comunidade que compartilha o equipamento.

No Colégio Porto Seguro, por exemplo, foram instalados purificadores com acionamento de água por sensor inteligente, que reconhece a presença das garrafinhas no compartimento, enchendo-as com água pura e gelada em apenas um minuto. Assim, não há necessidade de toque para acionamento, evitando a contaminação viral cruzada ou por contato, desta maneira cumprindo com os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus.

“Todos os nossos protocolos para a retomada estão sendo elaborados por profissionais qualificados e por isso todas as medidas de segurança devem ser rigorosamente seguidas. Nossos alunos, professores e toda comunidade escolar terão à disposição equipamentos modernos e de qualidade. As adequações em todos os purificadores da escola fazem parte de uma série de medidas que o Colégio está adotando para a retomada gradual das aulas. O nosso objetivo será sempre garantir a segurança de todos com a melhor qualidade possível”, afirma Caio Thomas, Diretor Geral Executivo do Colégio Porto Seguro.

Antonio Trentini, diretor de negócios da IBBL, empresa especializada em soluções para purificação de água, conta que a empresa tem uma linha completa de produtos voltados para os cuidados especiais necessários em tempos de pandemia. “Unimos tecnologia, segurança e cada vez mais o cuidado com a vida. Pensamos em tudo e nesse momento delicado trazemos um cuidado extra para as pessoas, oferecendo uma linha completa de produtos que entregam mais proteção à saúde”.