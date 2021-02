Vacinação da Covid-19 vira piada entre brasileiros e memes inundam as redes sociais

Posicionamento do Governo Federal, ansiedade e medo de receber a vacina e o suposto ‘risco’ de virar jacaré” são alguns dos temas das piadas; ator e comediante nordestino Jesus Rodrigues afirma que fazer piada ajuda a lidar com os estresse causado pela pandemia

Enquanto as autoridades do Governo e os órgãos de saúde discutem sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a internet tem aproveitado cada capítulo dessa história para fazer o que de melhor sabe: piada com a situação.

Desde o domingo (17), quando a primeira brasileira recebeu a dose do antídoto em São Paulo, uma chuva de memes começou a inundar as redes sociais com imagens, frases, vídeos e até paródias sobre a campanha de imunização e os supostos efeitos colaterais que a vacina poderia causar.

O ator e comediante Jesus Rodrigues, que também entrou na brincadeira e lançou um vídeo de uma suposta briga na fila para receber a vacina, afirma que a reação dos internautas é uma maneira de comemorar o início da vacinação no país, além de amenizar os efeitos da pandemia e do isolamento social.

“As pessoas estão carentes de humor, de diversão e tudo, inclusive as coisas que a princípio parecem ser negativas, no fim se tornam motivo de piada. É uma maneira de aliviar todo esse estresse que estamos vivendo há quase um ano”, aponta. “A gente tem que fazer piada mesmo. Seja sobre o posicionamento do Governo, seja sobre a ansiedade de receber a vacina, e, claro, sobre o ‘risco’ de virar jacaré”, ironiza.