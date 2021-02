Samsung mostra como a nova Family Hub, lançada na CES 2021, pode transformar rotinas

Central de comida, entretenimento e inteligência da sua família, a nova Family Hub está unificando e elevando experiências em casa como nunca. Vencedora do prêmio ‘Innovation Awards’ da CES por seis anos consecutivos, a Family Hub continua a evoluir com novos recursos que adicionam conveniência, conectividade e prazer à cozinha. Essa nova versão ainda não tem previsão de chegada ao mercado brasileiro.

O mais novo recurso da edição 2021 da Family Hub é o SmartThings Cooking, que torna a preparação de alimentos mais prática e conectada. Com você desde o momento inicial de inspiração ao planejamento de refeições, compras de supermercado e, eventualmente, cozinha guiada, SmartThings Cooking está tornando mais fácil do que nunca manter sua família bem alimentada. O SmartThings Cooking também sincroniza com a tela Cooking Board na Family Hub, tornando mais fácil alternar entre os dispositivos móveis e a geladeira, conforme necessário.

Para ver como a Family Hub 2021 e o SmartThings Cooking podem melhorar as experiências caseiras, a Samsung Newsroom acompanhou um dia na vida de uma família que vive em uma casa equipada com uma cozinha inteligente da Samsung:

Segunda-feira às 17h – Jornadas culinárias personalizadas

Procurando planejar as refeições da família durante a semana, o pai recorre ao Cooking Board da Family Hub. O Planejador de Refeição do SmartThings Cooking sugere automaticamente uma semana inteira de refeições deliciosas com base nas preferências da família e nos ingredientes que eles têm na geladeira. Com alguns toques rápidos, o pai é capaz de criar uma cesta de compras de supermercado direto das receitas e concluir o pagamento de forma conveniente por meio de seu mercado online favorito¹.

As refeições da família planejadas para a semana, o pai volta sua atenção para o jantar daquela noite. Considerando o que já comeram naquela semana e os ingredientes que têm na casa, a Family Hub recomenda um suntuoso macarrão com frango. Depois de concluir a preparação da refeição, ele seleciona o recurso “Cook Mode” na tela do Family Hub para receber instruções passo a passo. Quando chega a hora de ligar o forno, as configurações apropriadas de temperatura e tempo são transmitidas ao forno inteligente Samsung com um toque no botão “Send to oven” (enviar para o forno).

Prestes a ir para casa, a mãe abre o aplicativo SmartThings² em seu smartphone e vê que as refeições da família durante a semana estão prontas. Ela está animada ao ver que tem uma massa deliciosa para cozinhar quando chegar em casa!

Terça-feira às 15h30 – Enriquecendo momentos familiares preciosos

Jenny, a filha mais nova, vai à Family Hub para mostrar na tela as primeiras fotos que ela tirou sozinha, exibindo-as com orgulho para sua família ver e decorando sua tela com imagens e adesivos. Acessando o plug-in do dispositivo Family Hub dentro do aplicativo móvel SmartThings, os usuários podem adicionar fotos rápida e facilmente à sua grande tela Family Hub de 21,5 polegadas para que todos os seus entes queridos possam desfrutar.

A mãe chega à cozinha pronta para preparar o jantar. Ela vê as fotos de Jenny, sorri e desliza para o Cooking Board para ver o que há para o jantar. Verificando a receita na tela, ela começa a preparar os ingredientes e ajusta o forno para a temperatura de pré-aquecimento alocada pressionando “Send to Oven” (Enviar para o Fogão).

Terça-feira às 18h – Tornando a cozinha divertida

É hora de começar a cozinhar! Usando o navegador de Internet da Family Hub, a mãe acessa um tutorial de culinária online para se lembrar de como preparar a refeição. Feito isso, ela usa o espelhamento de um toque de seu smartphone para reproduzir um vídeo para manter o filho mais novo entretido enquanto prepara a refeição com o mais velho.

Quando papai chega em casa, ele encontra sua família toda feliz cozinhando junta e balançando a cabeça ao som de ótimos sons culinários.

Terça-feira às 22h – Um espaço mais inteligente e seguro

Com a louça toda lavada, é hora da família se retirar para dormir. O pai vai ao Family Hub para verificar se todos os eletrodomésticos da família estão configurados para os modos adequados para a noite. A Family Hub também permite que ele saiba se a temperatura está definida para cair significativamente naquela noite, permitindo que ele defina o termostato para a temperatura certa para manter a família confortável. Antes de ir para a cama, papai usa o SmartThings Video Widget para verificar se as câmeras internas³ e da porta da frente da casa estão funcionando bem, garantindo que sua família fique segura e protegida.

A Family Hub da Samsung para 2021 e o SmartThings estão tornando mais fácil do que nunca desfrutar de experiências familiares ricas e memoráveis na cozinha e em toda a casa. Com a geladeira servindo como ponto central, os membros da família podem desfrutar de interações mais eficientes em seu ambiente doméstico, dando-lhes mais tempo para dedicarem ao que é mais importante – uns aos outros.

Ainda não há previsão de chegada dos produtos e serviços citados ao mercado brasileiro.