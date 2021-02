Jucea registra em janeiro menor número de extinções de empresas dos último três meses

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou no mês de janeiro de 2021, conforme relatório do Sistema de Registro Mercantil (SRM) – vinculado ao Ministério da Economia –, o menor número de extinções de empresas dos últimos três meses. O número também é menor em comparação aos encerramentos arquivados em janeiro de 2020.

Segundo o relatório, no mês de janeiro foram extintos 191 estabelecimentos comerciais, 20 a menos do que o registrado no mês de dezembro de 2020, que obteve um total de 211 encerramentos.

Em comparação com os números dos meses anteriores – novembro com 202 extinções e outubro com 206 –, mesmo com diferenças menores em relação ao mês de janeiro deste ano, o número permanece positivo.

Outro ponto de destaque nos números registrados pela autarquia neste início de ano é que, mesmo com a pandemia do Covid-19, as extinções realizadas em janeiro, também são menores do que as registradas pelo SRM em janeiro de 2020, quando o Amazonas obteve 313 extinções empresariais.

Novas empresas – Já o número de constituições registradas pelo SRM no mês de janeiro foi de 551 novas empresas – 18 a menos do que o mês de dezembro do ano passado, que teve um total de 569 constituições. A diferença segue equilibrada também quando comparada ao mês de novembro, que obteve 562 novas empresas.

Para a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, mesmo com a pandemia, os números são positivos. “Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos devido à pandemia do Covid-19, desde o ano passado até este momento de 2021, temos conseguido registrar resultados positivos para o nosso estado, quando observamos que estamos com os números de constituições de empresas equilibrados e os de extinções abaixo do esperado, na atual situação que vivemos de restrições”, afirmou.

Tipo empresarial – Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas em janeiro, em primeiro lugar ficou natureza jurídica de Empresário Individual, com 233 constituições. Seguida da Sociedade Empresarial Limitada (quando o negócio tem dois ou mais sócios) com 159 constituições e da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) com 155 novas aberturas.

Arrecadação – Conforme dados do SRM, a Jucea recolheu no mês de janeiro o valor de R$ 928.398,30, em taxas, valor superior ao arrecadado no mês de dezembro, que foi de R$ 833.239,51.