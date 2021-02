Diarista do Aleixo é a primeira chefa de família a receber o Auxílio Estadual

Diarista, mãe de três filhos, moradora do Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Esse é o perfil da primeira chefa de família contemplada pelo Governo do Amazonas por meio do Programa Auxílio Estadual. Valdilene Pereira, de 40 anos, mora no beco Santa Cláudia, e recebeu o cartão das mãos da secretária estadual de Assistência Social, Maricília Costa.

“Esse auxílio veio em boa hora. Moro alugado, preciso pagar água e luz, ainda tem a alimentação das crianças, e não estou podendo trabalhar. Esse auxílio vai me ajudar muito. E o melhor é que eu não precisei sair de casa e me arriscar, o cartão chegou na minha casa”, salientou.

Executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o programa do Governo do Estado prevê a liberação de recursos de R$ 600,00 em parcelas de R$ 200,00 para a compra de produtos da cesta básica, de higiene e limpeza. A aquisição de produtos se dá por meio de cartão magnético. O Auxílio Estadual vai atender 100 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, em Manaus e nos 61 municípios do interior.

Valdilene recebe o Bolsa Família do Governo Federal, no valor de R$ 309,00, e garante que está sempre atualizando seus dados na plataforma. “Eu sempre atualizo os dados de vacinação e escola. É preciso ter esses controles, que são básicos”, informou.

A diarista elogiou a atuação do Governo no enfrentamento à pandemia no que diz respeito à assistência social para as pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado.

“Tudo nesse momento é bem-vindo para a gente. Eu só tenho a agradecer. Obrigado ao Governo do Estado, que está disponibilizando, e que Deus venha nos abençoar para que a gente fique bem e possa voltar ao normal”, disse dona Valdilene.

Atenção ao social – A secretária titular da Seas, Maricília Costa, reforçou que o governador Wilson Lima está alinhado com as demandas sociais na pandemia de Covid-19, e por isso convocou todas as secretarias ligadas à assistência social e outras instituições governamentais para que ofereçam respostas rápidas para quem mais precisa.

“Nossas equipes estão empenhadas em cumprir essa tarefa com muita brevidade. Há um esforço coletivo em promover a segurança alimentar para as famílias em situação de vulnerabilidade, e nas entregas estamos reforçando a necessidade de manter o distanciamento social e só sair de casa quando extremamente necessário”, acentuou.