Conheça três lançamentos da Samsung na CES 2021 que chegarão ao Brasil ainda neste ano

A CES (Consumer Electronics Show) é a maior feira de tecnologia no mundo e tudo o que é apresentado por lá gera grande expectativa nos consumidores. E os fãs da Samsung já podem se preparar, afinal, algumas das principais novidades divulgadas na edição de 2021 estão a caminho do Brasil¹.

A Samsung promete agitar o mercado de TVs. E de várias formas. Afinal, está previsto para chegar no Brasil a tela MicroLED, as Neo QLED e um inédito projetor 4K na linha Lifestyle, o The Premiere.

MicroLED

A tecnologia MICROLED pode ser considerada o auge para as TVs. Ela possui unidades de iluminação tão pequenas que conseguem iluminar individualmente cada pixel da TV. Essa distribuição proporciona o máximo de contraste e de brilho em uma tela, sem perda de luminosidade, limitação de intensidade ou preocupação com o efeito burn-in em imagens estáticas, já que toda a composição é feita por materiais inorgânicos, que não se deterioram com o tempo.

As telas MicroLED, mundialmente oferecidas em 99 e 110”, ressignificam o realismo na experiência de assistir TV em grandes telas, pois além de toda perfeição na imagem, não tem moldura e bordas, e permite assim foco total do consumidor no conteúdo.

Neo QLED

As TVs Neo QLED representam a evolução da categoria Premium para telas. Além de toda expertise Samsung acumulada ao longo de cinco anos trabalhando com telas de Pontos Quânticos, entregando as imagens mais realistas e precisas em cor, agora a novidade complementar é a evolução do backlight. Os modelos, que serão oferecidos em 8 e 4K, possuem uma nova fonte de luz para gerar imagens perfeitas: a Quantum Mini LED, que possuem 1/40 do tamanho de um LED convencional. Esse sistema permite maior controle sobre a luminosidade, proporcionando um contraste perfeito para cenas mais escuras e também naquelas mais brilhantes. O processador Neo Quantum também é responsável por realizar upscaling de imagem a partir de inteligência artificial e deep learning, aprimorando as imagens de menor qualidade para resolução próxima à da TV.

As Neo QLED foram pensadas para se adaptar perfeitamente aos espaços, tanto pelo design praticamente sem molduras, quanto pelos recursos premium de áudio, como Som em Movimento, quando o som acompanha a ação na tela.

Há ainda os recursos que transformam as Neo QLED em uma central de entretenimento, vida saudável e trabalho. O Super Ultrawide GameView, por exemplo, dá aos jogadores a opção de jogar em proporção de tela 32:9, com um campo de visão mais amplo. Outro benefício para os gamers é a presença da tecnologia FreeSync, que gera imagens mais fluidas e detalhadas mesmo nas cenas de ação.

The Premiere

Durante a CES 2021, a Samsung anunciou a expansão do The Premiere para mais regiões do planeta. E o Brasil faz parte desse plano para os próximos meses. Ainda em 2020, o The Premiere foi lançado na Europa e agora promete revolucionar o segmento de telas Lifestyle. Ele é um um projetor de uso doméstico de última geração, com resolução 4K e recursos similares aos das Smart TVs da Samsung, como a possibilidade de baixar aplicativos de streaming e utilizar todos os benefícios e navegabilidade fluída da plataforma Tizen.

São duas versões do projetor: uma capaz de gerar uma tela de até 120” e a outra, de 130”. Uma das principais características da linha Premiere, é poder deixar o equipamento bem próximo à parede, entre 11.3 e 23.8 cm, mesmo quando a intenção é exibir uma tela de grandes proporções. Tecnicamente, chamamos esta modalidade “projeção à curta distância”. Não são necessários suportes ou uma grande distância para o uso e o usuário pode aproveitar recursos de conectividade com smartphones, tablets e notebooks para espelhar conteúdos quando quiser, e ainda vale destacar que o projetor possui qualidade de áudio excepcional para preencher qualquer ambiente.

A Samsung desenvolveu um design minimalista e compacto para o produto, que ajudará os brasileiros a construírem momentos mais divertidos ao lado da família e dos amigos na hora de curtir o melhor do cinema, das séries, da música e do esporte.