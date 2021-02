Assembleia Legislativa do Amazonas tem nova Mesa Diretora para o biênio 2021-2022

Os dez deputados e deputadas estaduais que vão compor a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para o biênio 2021-2022 foram empossados, na manhã desta segunda-feira (1), no plenário Ruy Araújo, na sede do Poder Legislativo. A sessão, que aconteceu de forma híbrida, foi transmitida pela TV Aleam no canal 6 da NET, canal digital 33 e através das redes sociais.



Já como novo presidente, o deputado Roberto Cidade afirmou que conduzirá a Assembleia Legislativa de forma democrática, colocando em pauta tudo o que for de interesse do povo como prioridade. “Agirei com austeridade e total transparência. Devemos prestar contas daquilo que fazemos ao nosso patrão, que é o povo. Estarei sempre norteado pela Constituição e pelo Regimento Interno da Aleam”, disse.

Roberto Cidade emocionou-se ao lembrar dos mortos pela pandemia, elogiou os trabalhadores que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e declarou que a Aleam dará prioridade às matérias referentes à pandemia. “Todas as nossas decisões serão tomadas em conjunto com a Mesa Diretora. Vamos estar unidos para salvar vidas e buscar sempre o que é melhor para o povo do Amazonas, com autonomia que esta Casa Legislativa deve ter”, finalizou.

Balanço

O agora ex-presidente e atual vice da Aleam, deputado Josué Neto (Patriota), fez um balanço de sua administração, dando destaque às ações de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, aos números alcançados pela Escola do Legislativo, pelo primeiro lugar da Aleam nas ações de controle interno pelo correto uso dos recursos públicos e também pelo dinheiro em caixa que deixa ao seu sucessor.

“Não é um discurso de despedida, mas sim de compromisso renovado com o povo, com os colegas e com os servidores dessa Casa, os quais eu agradeço pelo seu empenho em favor do Legislativo nos últimos dois anos. Todo o estado do Amazonas começou a sofrer com a pandemia, mas apesar de tanta dificuldade, sempre buscamos a aproximação com a sociedade”, afirmou Josué, destacando como ponto forte de sua administração, entre outras coisas, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou os desvios na área da Saúde estadual, a nova Lei do Gás e o protagonismo da Aleam ao ser a primeira Casa Legislativa do Brasil a realizar as sessões plenárias virtuais e posteriormente, de forma híbrida.

O governador do Estado, Wilson Lima (PSC), que participou de forma remota, desejou muita sabedoria e sucesso aos novos empossados e se colocou à disposição para o diálogo em busca de ações que melhorem a vida do povo amazonense. “Precisamos encontrar soluções de equilíbrio. Não há outro caminho para suplantar as atuais dificuldades do que a união entre os Poderes”, conclamou.

Composição

Presidente: Roberto Maia Cidade Filho;

1º vice-presidente: Josué Neto;

2ª vice-presidente: Dra. Mayara Pinheiro Reis (Progressistas);

3º vice-presidente: Adjuto Afonso (PDT);

Secretário-geral: Delegado Péricles (PSL);

1º secretário: Álvaro Campelo (Progressistas);

2º secretário: Sinésio Campos (PT);

3º secretário: Fausto Jr. (MDB);

Ouvidor: Filipe Souza (Patriota);

Corregedora: Therezinha Ruiz (PSDB).

Presentes

Estiveram presentes à solenidade, de forma remota, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Desembargador Domingos Jorge Chalub; vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta; vice-almirante Ralph Dias Lopes, comandante do 9º Distrito Naval; Conselheiro Mário Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Ricardo de Paiva, Defensor Público-geral do Amazonas; Jair Souto, prefeito de Manaquiri e presidente da Associação Amazonense dos Municípios; Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus; Jorge Lima, presidente da Associação Comercial do Amazonas; Bi Garcia, prefeito de Parintins; professor Doutor Sylvio Puga, reitor da Universidade Federal do Amazonas, entre outros.