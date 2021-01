ESPECIAL PUBLICITÁRIO: Auxílio Manauara: agora é seu direito!

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Famílias de baixa renda de Manaus que enfrentam dificuldades com a crise econômica provocada pelo novo coronavírus receberão o “Auxílio Manauara” da prefeitura. Trata-se de um benefício, no valor de R$ 200, a ser pago mensalmente, durante seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses, caso perdure a situação de pandemia, para ajudar lares que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza.

A previsão é de que a primeira parcela do auxílio seja paga na segunda quinzena de fevereiro. Veja os critérios estabelecidos para receber o benefício:

• Famílias inseridas no Cadastro Único, beneficiárias do Bolsa Família, que possuam no núcleo familiar crianças de 0 a 36 meses de idade ou idosos acima de 60 anos;

• Trabalhadores informais em situação de extrema pobreza;

• Em ambos os casos, a família deve ter renda per capita de até R$ 178 (quando se divide o total da renda familiar pelo número de moradores de uma residência).

Para evitar aglomerações e melhor controle de beneficiários, a inscrição do programa será feita por meio de aplicativo de celular, cujo nome e os próprios mecanismos de acesso serão divulgados nos próximos dias. Vale informar que como o processo de inscrição é autodeclaratório, o próprio sistema já excluirá os cadastros que não se encaixarem no perfil para receber o benefício.

