Vereador Elan Alencar pede que Prefeituta abra ponto de vacinação na Colônia Antônio Aleixo

O vereador Elan Alencar solicitou à secretária municipal de Saúde, Shadia Fraxe, que a prefeitura de Manaus abra um ponto de vacinação contra a Covid-19 na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. O pedido foi feito pessoalmente na tarde deste sábado, 30 de janeiro.

De acordo com o vereador, muitos idosos estão tendo dificuldades de se locomover aos pontos criados pela prefeitura devido a distância do bairro, um dos mais afastados da cidade.

“A idade já é um fator limitante para estas pessoas que tanto sofrem. O transporte público pode também sem um risco para os idosos, por isso, falei pessoalmente à secretaria sobre a possibilidade desse ponto de vacinação no bairro”, afirmou Elan Alencar.

Com a meta de imunizar 100% dos idosos com 80 anos e mais, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira, 29/1, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em cinco postos fixos instalados nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, envolvendo também a modalidade drive thru.

A oferta da vacina para a faixa etária a partir de 80 anos, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), seguirá até dia 3 de fevereiro, das 9h às 16h, nos seguintes pontos da cidade: Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).