Sejusc e LBV entregam 600 kits de higiene para públicos em vulnerabilidade social em Manacapuru

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) entregou, nesta sexta-feira (29/01), 600 kits de higiene e limpeza para pessoas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em Manacapuru, município distante 70 quilômetros de Manaus. Todos os produtos foram direcionados para grupos em situação de vulnerabilidade social.

As doações são oriundas da Legião da Boa Vontade (LBV-Manaus), que desenvolveu a campanha SOS Manaus. Os kits foram recebidos pela Sejusc, na última quinta-feira (28/01), e são destinados para famílias de crianças, adolescentes, idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, os produtos irão ajudar a população que mais precisa no combate e na prevenção ao novo coronavírus.

“A prevenção da Covid hoje é muito importante. O que a LBV entregou para a Sejusc, e que estamos entregando aqui em Manacapuru, são justamente os kits de higiene, com água sanitária, sabão em barra, sabonete, álcool e máscara para que as pessoas possam fazer a prevenção. É o kit de sobrevivência no combate à Covid”, disse a secretária.

A gestora administrativa e social da LBV Manaus, Elisene Santos, destacou que a campanha desenvolvida pela instituição fortaleceu a corrente de solidariedade. “A Covid-19 vem e atinge a todos, mas, de certa forma, impacta mais as pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade e os idosos. Então por que não destinar parte dessas doações para Manacapuru? Estaremos fazendo encaminhamentos para outros municípios, mas hoje, junto com a Sejusc, que está providenciado esta logística, foi muito interessante, porque veio ao encontro daquilo que também já é feito pela secretaria junto aos idosos e os mais vulneráveis”, disse.

Atendidos – Os kits foram entregues para instituições que realizarão a distribuição junto aos públicos vulneráveis do município. São elas: Acolhimento Bia, Casa Esperança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Assoc. dos Cidadãos Especiais de Manacapuru, Grêmio Recreativo Folclórico Ciranda Flor Matizada e Prefeitura de Manacapuru, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Convivência do Idoso Eliza Queiroz Maciel.

O secretário municipal de Assistência Social de Manacapuru, Rosinaldo Moura, agradeceu pela preocupação com o município. “A importância é que, com a vinda desses kits, nos ajudará a assistir os idosos e as crianças que são cadastradas nos nossos equipamentos. Na oportunidade, quero aproveitar para agradecer o Governo do Estado, agradecer a secretária Mirtes Salles e Edmara Castro [secretária executiva de Direitos da Criança e Adolescente da Sejusc] pela parceria”, afirmou.

A coordenadora da Casa Esperança, Ivanita Caldeira, que atua com crianças, frisou que a higiene básica é uma das armas contra a proliferação do novo coronavírus. “Sabemos que nessa pandemia que estamos enfrentando, a higiene é o básico que podemos fazer para recuperar nossa saúde, a saúde pública, social e mental. Então agradeçamos ao Governo do Estado por se preocupar conosco, com nossas crianças e instituição. Muito obrigada por essa parceria, por esses produtos que chegaram em uma boa hora”.

Além das instituições, 5 famílias receberam as doações dos kits que contam com 2 litros de água sanitária, 1kg de sabão em barra, 1 frasco de álcool em gel 70%, 3 sabonetes e 3 máscaras de proteção.