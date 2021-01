Samsung lista 3 opções de monitores para aumentar sua produtividade no home office

Um novo ano já começou e a necessidade de permanecer em casa até mesmo para trabalhar segue presente na vida dos brasileiros. Assim, a Samsung preparou uma lista com três opções de monitores que podem levar mais produtividade – e uma pitada de diversão – para a rotina de home office.

Os usuários dos monitores desenvolvidos pela Samsung contam com recursos de conforto visual como o Flicker Free e o Eye Comfort 2.0. O primeiro elimina trepidações e o segundo evita o amarelamento de imagem na hora de controlar a emissão de luz azul, um dos fatores responsáveis pela fadiga ocular. Para as tarefas profissionais, há ainda ferramentas como Picture-by-Picture, Picture-in-Picture e Easy Setting Box, que oferecem diferentes formas de divisão de telas para otimizar tarefas e a visualização de informações.

UR550: ideal para designers, arquitetos e videomakers

O UR550 reúne performance de imagem e design requintado em uma tela 4K de 28”. Ele é indicado para designers, arquitetos, editores de foto e vídeo e outros profissionais que necessitam de um monitor com alta performance de imagem. Além disso, é compatível com placas de vídeo AMD FreeSync e possui UHD Upscaling, sistema de inteligência artificial capaz de aprimorar imagens originárias de notebooks e PCs. A capacidade de exibir 1 bilhão de cores gera tons mais realistas e o HDR 10 proporciona mais detalhes na tela em cenas claras e escuras. O painel do UR550 é do tipo IPS, que não apresenta distorções em nenhum ângulo de visão.

T55: alto-falantes prontos para o trabalho e o lazer

O T55 possui tela curva de 32” e 1000R, o índice mais próximo do campo de visão humano já alcançado e que torna a experiência dos usuários muito mais confortável, principalmente para jornadas longas na frente de um monitor. Além do conforto, a curvatura contribui com imersão e concentração dos usuários. Outro diferencial do modelo é a presença de dois speakers de 5W, permitindo que o monitor seja melhor aproveitado em videoconferências e também para momentos de lazer, como assistir séries e filmes, sem necessidade de alto-falantes externos ou fones de ouvido. A taxa de atualização do T55 é de 75Hz e as tecnologias FreeSync e Game Mode ajudam a criar uma experiência intensa para gamers casuais. Já o design segue traços minimalistas, com bordas laterais e superior praticamente imperceptíveis e pés de apenas seis milímetros de espessura.

Odyssey CRG50 27”: mais conforto no home office, mais detalhes nos games

O Odyssey CRG50 27” é o modelo ideal para quem deseja um monitor que sirva para uma rotina aprimorada e confortável de home office e também para aventuras gamers mais intensas e profissionais. O monitor tem três funcionalidades principais: taxa de atualização super rápida de 240Hz, tela curva de 1500R, adaptada a seu campo de visão para eliminar esforços e reduzir a fadiga ocular, e compatibilidade com o sistema G-Sync, que acaba com a oscilação de imagens durante os jogos. O contraste 3000:1, que gera pretos mais intensos e brancos mais brilhantes para aprimorar o nível de detalhes e sombreamento, e o Game Mode também ajudam a construir uma estrutura perfeita para gamers assíduos.