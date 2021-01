Amazonas já aplicou 31.604 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (29/01)

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 31.604 doses foram aplicadas em todo o Estado até esta sexta-feira (29/01).

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), prevê que, nesta primeira fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas; trabalhadores de saúde; pessoas de 80 anos ou mais; pessoas de 75 a 79 anos; pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas.

As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. Nesse balanço, 23 cidades não enviaram a informação, são elas: Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Carauari, Careiro da Várzea, Ipixuna, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Maraã, Nhamundá, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Doses aplicadas por município – Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até esta sexta -feira (29/01) foram aplicadas as seguintes quantidades de doses por município do estado: Manaus (8.561); Manicoré (3.898); Autazes (2.826); Parintins (2.309); Maués (1.904); Barreirinha (1.409); Benjamin Constant (786); Atalaia do Norte (658); Envira (598); Manacapuru (579); Rio Preto da Eva (571); Jutaí (445); Coari (438); Barcelos (425); Alvarães (417); Nova Olinda do Norte (376); Nhamundá (371); Boca do Acre (359); Beruri (343); Presidente Figueiredo (330); Manaquiri (308); Eirunepé (304); Anamã (281); Lábrea (266); Silves (258); Santa Isabel do Rio Negro (238); Tonantins (225); São Sebastião do Uatumã (218); Maraã (206); Carauari (193); Urucará (164); São Gabriel da Cachoeira (151); Fonte Boa (129); Tapauá (116); Boa Vista do Ramos (112); Urucurituba (103); Novo Aripuanã (95); Itamarati (88); Codajás (87); Novo Airão (85); Itacoatiara (78); Caapiranga (74); Ipixuna (66); Itapiranga (51); Borba (29); Anori (20); Tefé (18); Iranduba (13); Pauini (11); Humaitá (10); Canutama (2); e Guajará (2).

Doses aplicadas por grupo prioritário geral– (14.907) trabalhador da saúde, (14.390) em indígenas aldeados, (1.856) pessoas com mais de 80 anos, (1.407) pessoas de 75 a 79 anos; (308) pessoas de 70 a 74 anos com comorbidades; (171) pessoas de 65 a 69 anos; e (166) pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas. As informações são públicas e podem ser acessadas nos endereços eletrônicos: www.fvs.am.gov.br / http://www.amazonas.am.gov.br.

Vacinas – O Amazonas conta, até agora, com duas vacinas contra a Covid-19, uma do Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, chamada de Coronavac, e outra da empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra.

Na primeira remessa do Ministério da Saúde, o Amazonas recebeu 282.320 doses da Coronavac. No dia 23, outras 132,5 mil doses da AstraZeneca desembarcaram no Estado. No dia 25, o Amazonas recebeu 44.600 doses da Coronavac.

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a doação de 50 mil doses de Coronavac ao Amazonas, mas o lote ainda não foi enviado ao governo estadual.

Distribuição – Até o momento, o Amazonas recebeu 459.420 doses de vacina contra a Covid-19. Destas, 368.875 doses entregues e 90.055 doses a serem entregues.