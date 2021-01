Prefeitura inicia vacinação contra Covid-19 para idosos a partir de 80 anos

Com a meta de imunizar 100% dos idosos com 80 anos e mais, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira, 29/1, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em cinco postos fixos instalados nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, envolvendo também a modalidade drive thru.

A oferta da vacina para a faixa etária a partir de 80 anos, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), seguirá até dia 3 de fevereiro, das 9h às 16h, nos seguintes pontos da cidade: Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

“Os locais para vacinação foram escolhidos para facilitar o acesso da população, conforme nos determinou o prefeito David Almeida. A estratégia de atendimento é por drive thru, para quem tem o próprio veículo, mas a Semsa também organizou em cada local um posto específico para atender idosos que se deslocam a pé ou por meio do transporte coletivo”, explicou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforçando que cada idoso deve apresentar um documento de identidade com foto e CPF, para receber a vacina.

Para atender os idosos nesta etapa da vacinação contra a Covid-19, a Semsa elaborou uma programação de acordo com o mês do nascimento. Na sexta-feira, 29/1, a orientação foi para a vacinação de idosos nascidos em janeiro e fevereiro, seguindo com a vacinação dos nascidos em março e abril no sábado (30/1); os nascidos em maio e junho atendidos no domingo (31/1); os nascidos em julho e agosto, na segunda-feira (1º/2); os entre setembro e outubro, na terça (2/2); e os entre novembro e dezembro, na quarta (3/2).

“Estamos diante da campanha de vacinação mais complexa que o Amazonas já viveu e é importante utilizar estratégias para organizar e agilizar o atendimento, diminuindo ao máximo o risco de aglomeração, para proteger a saúde dos idosos”, afirmou Shádia Fraxe.

Campanha

Além da vacinação dos idosos com idade a partir de 80 anos, a atual etapa da campanha contra Covid-19 vai envolver, entre os dias 4 e 9 de fevereiro, a imunização de 100% dos idosos na faixa etária de 75 a 79 anos.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Deave/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, a campanha continuará entre os dias 10 e 15 de fevereiro com a imunização direcionada para idosos entre 70 e 74 anos, que são acamados ou que sejam portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), de Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos.

“O Ministério da Saúde ainda não encaminhou doses suficientes de vacina para imunizar todos os idosos de 70 a 74 anos e por isso a orientação é para priorizar pessoas que já apresentam doenças que podem levar a um maior risco de agravamento pela Covid-19. Essa é uma campanha diferenciada pelo número reduzido de doses de vacina, mas a Semsa tem o objetivo de imunizar todos os idosos, conforme o Ministério da Saúde encaminhe as doses para o município”, afirmou Marinélia Ferreira.

A diretora lembrou ainda que a vacinação dos idosos acamados será iniciada na próxima segunda-feira, 1º/2, por meio das equipes dos Distritos de Saúde (Norte, Sul, Leste e Oeste), que possuem um banco de dados com as informações desses usuários. “A Semsa realiza todos os anos, em outras campanhas, a vacinação de pessoas acamadas em casa e por isso já possui um cadastro desse público. Mas caso seja necessário atualizar dados ou fazer o cadastro de novos idosos, a família pode entrar em contato por meio do Disque Saúde no telefone 0800 280 8 280”, informou Marinélia.

Vacina

Para a atual etapa da campanha de imunização, Manaus conta com 50.398 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que deve ser aplicada em duas doses, com intervalo entre 8 e 12 semanas. O número de doses é suficiente para cobrir 100% dos idosos com 80 anos e mais, 100% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos, e 37% dos idosos entre 70 e 74 anos de idade, no município.

Locais de vacinação do drive thru e pontos fixos

Zona Norte: Complexo de Exame de Direção Veicular do Detran

Endereço – Avenida Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova

Zona Sul: Universidade Paulista (Unip)

Endereço – Avenida Mário Ypiranga, 4.390 – Parque 10

Zona Oeste: Balneário do Sesc

Endereço – Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada

Zona Leste: Sesi – Clube do Trabalhador

Endereço – Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Zonas Norte e Leste: Shopping Phelippe Daou

Endereço – Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Cronograma de vacinação

1ª semana (de 29/1 a 3/2)

Idosos de 80 anos e mais

2ª semana (4/2 a 9/2)

Idosos de 75 a 79 anos

3ª semana (10/2 a 15/2)

Idosos de 70 a 74 anos

Horário de vacinação

Das 9h às 16h

Quem não pode ser vacinado

Idosos com sintomas gripais ou algum outro processo de adoecimento na fase aguda. Estes serão vacinados posteriormente.

Os que tiveram Covid-19 só podem ser vacinados 30 dias após o período da doença.