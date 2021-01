Orquestra de Beiradão do Amazonas apresenta novo documentário neste domingo (31/01)

A Orquestra de Beiradão do Amazonas (OBA), fundada pelo egresso do Curso de Música da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), Ênio Prieto, lançará neste domingo (31/01), o documentário “A Música de Beiradão e o Diálogo de Gerações”. A apresentação será transmitida ao vivo às 17h (horário de Manaus), por meio do canal do Youtube do grupo. Para assistir, basta acessar o link: https://www.youtube.com/channel/UCjw3z6LPPoSaMxXgOo4mLjw?fbclid=IwAR3vTrrn90BZbSvDeyr2qzOer7tGTK2RCjiOdCbIJx6YGNYPaNjypZeEtmU.

O idealizador do projeto enfatiza que o documentário musical surge através do desejo de realizar uma conexão da música do passado com a música do presente. “Através das releituras das obras de Teixeira de Manaus, pudemos criar novas formas, compor músicas próprias e mostrar para sociedade amazonense que é possível criar uma ponte entre as gerações e dar continuidade a esse tipo de música instrumental”, afirma Ênio.

Expectativas – O egresso, que hoje é aluno finalista em Especialização em Ensino de Artes, Licenciatura em Música e pesquisador do Programa de Iniciação Científica pela UEA, salienta que acredita fielmente na importância da pesquisa e no legado das produções musicais locais, afirmando ainda que tem um grande sonho para a orquestra.

“Desejo que esse trabalho futuramente faça parte de pesquisas e de novas inspirações. Que esse legado seja deixado para futuras gerações, para que esse processo de música instrumental prevalece na nossa cidade como forma de representatividade no âmbito nacional”, afirma.

Sobre a OBA – A Orquestra de Beiradão do Amazonas (OBA) foi criada em 2013 com o propósito de revalorizar, com liberdade artística e linguagem contemporânea, o estilo musical “beiradão”.