Secretário-executivo do Ministério da Saúde exalta força do SUS na ajuda ao Amazonas: “Ação sem precedentes na história do país”

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, participou da primeira reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de 2021, realizada nesta quinta-feira (28/01) no auditório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), em Brasília (DF). Elcio abriu o encontro exaltando a força do Sistema Único de Saúde (SUS) no auxílio ao Amazonas para enfrentamento à Covid-19, e agradeceu aos estados que acolheram pacientes transferidos em uma ação integrada coordenada pelo Ministério da Saúde.

“Estados receberam pacientes leves e médios com Covid-19 e os acolheram dando todo o suporte. E, hoje, uma série de curados já estão retornando a Manaus. Fica aqui um agradecimento aos estados e municípios que não hesitaram em abrir suas portas”, disse.

Elcio Franco ressaltou o esforço do Governo Federal na abertura de leitos e envio de oxigênio ao Amazonas: “Nós fizemos uma ação sem precedentes na história do país. Agradeço a todos por tornarem essa ação uma realidade”, falou o secretário.

Até o momento, foram transportados 321 pacientes de Manaus, Tabatinga e Parintins para 11 estados brasileiros e o Distrito Federal – 74 já receberam alta hospitalar.

O secretário também comentou sobre a logística de distribuição das primeiras doses de vacinas contra a Covid-19: “Foi uma demonstração de eficiência na campanha de vacinação. Para quem não acreditava, a vacina chegou lá. Mas nós tínhamos convicção que ela ia chegar lá”, afirmou Elcio.

A operação de apoio ao Amazonas também foi citada pela representante da OPAS/OMS no Brasil, Socorro Gross, e pelos representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

“A situação de Manaus mostra que o Brasil é um, o SUS é um, e que a força da solidariedade é muito importante”, disse Socorro Gross.

Durante a CIT, o Ministério da Saúde atualizou o painel epidemiológico da Covid-19 e falou sobre as ações realizadas pela pasta para enfrentamento da pandemia, com abastecimento de insumos aos estados e a situação atual dos leitos clínicos e de UTI Covid-19 pelo país. As iniciativas de apoio ao Amazonas também foram detalhadas no encontro.