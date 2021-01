Prefeitura oferta 400 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes on-line

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lança nesta quinta-feira, 28/1, edital com 400 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes on-line.

Os cursos fazem parte do projeto “Trilha de Formação”, que integra o programa “Juntos pelo Emprego”, cujo objetivo é disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico. Os cursos serão realizados via internet, com tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi.

“Seguindo as diretrizes dadas pelo prefeito David Almeida sobre qualificar a população para gerar mais oportunidades de emprego e renda, a Semtepi vai entregar às empresas trabalhadores qualificados profissionalmente, dentro da área de atuação que buscam. Muitas vezes tínhamos vagas de emprego, mas faltavam os cursos solicitados pelas empresas; e, se depender de nossa gestão, isso não acontecerá mais. Queremos cada vez mais inserir ou reinserir o trabalhador no mercado de trabalho. E os cursos serão o primeiro passo para o mercado de trabalho”, disse o secretário Radyr Júnior.

Os interessados devem baixar o edital, a partir das 18h desta quinta-feira, no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/), preencher o formulário disponível em (https://forms.gle/VcFVdugLqYvQ9J9d8), para realizar sua pré-inscrição e escolher o projeto de que deseja participar.

O pacote de cursos é direcionado a jovens em busca do primeiro emprego, com ensino médio completo e idade entre 16 e 22 anos completos, e trabalhadores em situação de desemprego, com ensino médio completo a partir de 18 anos completos. Ambos devem estar cadastrados no Sine Manaus.

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições atingirem o dobro de inscritos, a plataforma de inscrição será bloqueada automaticamente ou a opção de escolher o projeto indicado sumirá.

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS

Cursos da Trilha 01 – Primeiro Emprego – 200 vagas

Assistente Administrativo – 100h

Realização – 7/2/2021 a 13/3/2021

Matemática Básica – 30h

Realização – 16/3/2021 a 31/3/2021

Português Instrumental e Redação – 40h

Realização – 1/4/2021 a 14/4/2021

Comportamento Humano – 1h

Realização – 15/4/2021

Informática Básica – 50h

Realização – 20/4/2021 a 6/5/2021

Gestão de Vendas em ênfase em Atendimento ao Cliente – 100h

Realização – 11/5/2021 a 17/6/2021

Cursos da Trilha 02 – Formação Profissional – 200 vagas

Assistente Administrativo – 100h

Realização – 7/2/2021 a 11/3/2021

Vendedor de Alta Performance – 60h

Realização – 16/3/2021 a 15/4/2021

Gestão de Vendas – 90h

Realização – 7/2/2021 a 11/3/2021

Auxiliar de Limpeza – 90h

Realização – 16/3/2021 a 15/4/2021