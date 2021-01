Prefeitura de Manaus inicia ações de atendimento aos trabalhadores da cultura e do turismo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Comissão Especial de Apoio aos Trabalhadores da Cultura e do Turismo, coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), iniciou os trabalhos de atendimento aos artistas manauaras, que estão acometidos pela Covid-19. A comissão colocou à disposição dos trabalhadores da cultura assistência psicológica, fisioterapia e, ainda, a entrega de cestas básicas.

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a comissão, criada em caráter emergencial por determinação do prefeito David Almeida, está dando prioridade aos trabalhadores que já foram diagnosticados com Covid-19 e que estão em tratamento. A Comissão Especial está trabalhando em parceria com os movimentos artísticos, federações, sindicatos e associações, se baseando no cadastro de artistas da Manauscult.

“Estamos realizando o cruzamento de dados dos trabalhadores e priorizando os casos mais graves. Estamos realizando reuniões com diferentes entidades, como sindicatos, associações, e ouvindo quem está na ponta. Eles nos apresentam uma relação com os nomes das pessoas que se encaixam como prioridades: os artistas que estão com Covid-19 e estão se tratando no hospital ou em casa, e ainda os que estão em situação de vulnerabilidade social”, destacou o presidente.

A partir dos dados coletados com as representações dos trabalhadores, a Manauscult, por meio da Comissão Especial, está colocando à disposição dos artistas a assistência de psicólogos e fisioterapeutas, que entrarão em contato para atendimento conforme a lista de prioridades. A Manauscult também irá intermediar o auxílio com cilindros de oxigênio.

Há dez meses, a classe artística e o trade turísticos têm sido impactados diretamente pela pandemia da Covid-19. A Comissão Especial tem como principal objetivo prestar assistência, em caráter emergencial, a esses trabalhadores.

Cestas básicas

Os trabalhadores ligados às categorias dos músicos e que atuam no backstage já estão recebendo as doações de cestas básicas. Segundo o diretor de Cultura, Jonathas Ribeiro, que integra a Comissão Especial, os profissionais repassaram uma lista com os casos prioritários e já começaram a ser atendidos.

“Na semana passada, tivemos uma primeira reunião com os representantes das entidades dos músicos e eles se comprometeram em passar uma lista de prioridades em se tratando de alimentação. Já recebemos essa lista na comissão, entramos em contato e os casos mais críticos já estão sendo atendidos. Essa é uma ação emergencial, para auxiliar neste momento quem está passando por essa situação crítica”, comentou o diretor, ressaltando que, além dos músicos, duas diretorias de escolas de samba de Manaus também já enviaram uma relação de artistas necessitando de cestas básicas.

Parceiros

As doações de cestas básicas estão sendo realizadas por parceiros da cultura e do turismo, tanto da iniciativa privada quanto da própria classe artística, numa iniciativa humanitária, para atender aos próprios artistas. A Comissão Especial prestará contas junto aos doadores. Instituições que tenham interesse em colaborar podem entrar em contato com a Manauscult pelo e-mail comunica.manauscult@gmail.com.

Reuniões

O diretor-presidente da Manauscult também está realizando reuniões virtuais com movimentos de diferentes segmentos da cultura e do turismo, compartilhando as ações emergenciais adotadas pela Manauscult neste cenário de pandemia.

Ainda nesta quinta, 28/1, Alonso Oliveira reuniu com representantes do Hip Hop, Teatro e Audiovisual. Na sexta-feira, 29, o encontro será com representantes dos movimentos ligados ao turismo. A iniciativa atende também às solicitações de cartas abertas enviadas pelos movimentos à Manauscult.