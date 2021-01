Em parceria com Oceânica, curso de Engenharia Naval da UEA lança simulador de embarcações realistas

Fruto de parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a empresa especializada em projetos de engenharia naval, Instituto Oceânica, o recém-lançado Simulador Sucuri permite o treinamento constante de comandantes em estações de simulação que podem ser instaladas em quase qualquer dispositivo, de computadores pessoais até estações “full mission bridge”, que imitam situações reais. O simulador de embarcações supre, principalmente, as demandas de empresas de navegação, terminais, portos e outros envolvidos em operações portuárias.

De acordo com o coordenador do curso de Engenharia Naval da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), professor José Sansone, o simulador é destinado às empresas de navegação em geral, a exemplo da Companhia de Navegação do Amazonas, que conta com 13 comandantes que precisam de treinamento a cada dois anos.

“Temos um convênio com o Instituto Oceânica desde 2019, e será disponibilizado para o curso de Engenharia Naval da EST em breve, para treinamento externo com relação a comandantes de embarcações, bem como prática”, explicou.

Como funciona – A flexibilidade da plataforma permite adequar os custos com as operações e necessidades dos usuários. Essa flexibilidade faz com que o sistema seja utilizado por pequenas empresas de navegação e companhias maiores de navegação e portos de grande circulação. Dessa forma, é possível transformar um notebook em um simulador que reproduz fielmente o comportamento das embarcações em cenários modelados com visual e condições ambientais extremamente fiéis à realidade.

O comportamento das embarcações é extremamente importante para os resultados obtidos serem aderentes às situações reais. No Sucuri, todas as embarcações são modeladas através de provas de mar, ensaios em escala reduzida ou baseados em bancos de dados já existentes com embarcações semelhantes.

Além do visual, o cenário contempla a batimetria, visibilidade e condições ambientais, como vento, onda e correnteza. A aplicação correta destas características do cenário, aliadas aos modelos fiéis das embarcações, resulta em um sistema robusto e confiável de simulação e treinamentos.