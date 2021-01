Cigás investirá recursos da ordem de R$ 37,8 milhões em 2021

Uma das principais concessionárias do país em termos de comercialização de volume de gás natural, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) estima investimento da ordem de R$ 37,8 milhões em 2021. O objetivo é dar continuidade à trajetória de expansão da oferta de gás natural no estado.

A concessionária prevê a construção de 33,7 quilômetros de Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) neste ano. Em 2020, a companhia atingiu a marca de 149 quilômetros de RDGN com a realização de obras de expansão em bairros como Dom Pedro, Parque 10, Parque das Laranjeiras, Aleixo e Ponta Negra.

A Cigás vem realizando estudos de viabilidade econômica e de prospecção de potenciais consumidores para nortear a ampliação da atuação da Companhia junto aos segmentos já atendidos, principalmente o comercial e o residencial. Além desses, a concessionária atua nos segmentos termoelétrico, industrial e veicular (GNV).

Outro aspecto é a estratégia de expansão de serviços que a Cigás vem adotando para abrir novas frentes de atuação no mercado. Com isso, espera-se dar um salto e alcançar 6,5 mil unidades consumidoras contratadas em 2021. Até 2025, a previsão é atingir 21 mil unidades contratadas. Atualmente, este número é de 4,3 mil.

Os investimentos previstos também seguem diretrizes da política econômica do Governo do Estado no âmbito do fomento à distribuição do gás natural. “O mercado de gás natural no Amazonas tem 10 anos de operação e, diferentemente das empresas que atuam em atividades econômicas, a Cigás tem o objetivo de garantir, por meio de seus investimentos oriundos de recursos próprios, a universalização do serviço de distribuição e comercialização de gás natural, bem como tratamento isonômico e modicidade tarifária aos usuários”, frisa o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar.

Resultados alcançados – A manutenção do serviço de distribuição de gás natural garante o funcionamento de mais de 50 empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e beneficia cerca de 4 mil residências, em torno de 140 estabelecimentos comerciais e três postos de combustíveis. O serviço prestado pela Companhia assegura ainda a geração de energia elétrica para a capital e mais cinco municípios do interior: Anamã, Anori, Caapiranga, Coari e Codajás.

Ganho social – A cadeia do gás natural representa mola propulsora de desenvolvimento socioeconômico para o Amazonas. Nos últimos 10 anos, garantiu ao Estado em torno de R$ 3,6 bilhões, em valores corrigidos, de arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Este montante arrecadado pelo segmento tem contribuído para o fortalecimento da gestão fiscal do Governo do Estado e para o aumento de sua capacidade de investimento em áreas primordiais, como saúde, educação e segurança pública, com impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população.

Meio ambiente – O segmento do gás natural possui protagonismo na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Isso se deve ao fato de que o gás natural pode ser usado em lugar do carvão, diesel e óleo, sendo, dos combustíveis fósseis, o menos poluente.