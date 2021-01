Amazonas apresenta estratégias do programa ‘Merenda em Casa’ em seminário nacional

O Governo do Estado, por meio Secretaria de Estado de Educação e Desporto participará, no próximo dia 4 de fevereiro, a partir das 10h (horário de Manaus), de um webinar para apresentar as estratégias utilizadas na elaboração e execução do “Merenda em Casa”, iniciativa premiada pelo Super-Heróis para o Desenvolvimento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O seminário on-line será aberto ao público, por meio do link https://bit.ly/36vy7Jt, e terá duração de uma hora.

O “Merenda em Casa” é um programa do Governo do Amazonas e consiste na entrega de kits de merenda escolar aos mais de 440 mil estudantes da rede pública estadual de ensino, durante a pandemia. Em Manaus, a iniciativa se utilizou de um serviço de delivery para a distribuição do benefício, enquanto que, no interior, os kits foram retirados na própria escola do aluno.

Em agosto de 2020, o “Merenda em Casa” foi um dos quatro vencedores do Super-Heróis para o Desenvolvimento, que premiou ações inovadoras e criativas de enfrentamento aos desafios relacionados à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, falou da honra do Governo do Estado em ser reconhecido pelo BID.

“Sem dúvidas foi um momento marcante para todos nós da Secretaria de Educação, que, durante meses, trabalhamos para garantir esse benefício aos nossos estudantes, durante um período tão difícil. Montamos uma verdadeira força-tarefa para assegurar que os alunos, tanto da capital quanto do interior, tivessem acesso a uma alimentação de qualidade”, pontuou Luis Fabian.