Prefeitura inicia recuperação de área afetada por erosão no Santa Etelvina

Em caráter emergencial, nesta quarta-feira, 27/1, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou a recuperação de uma área afetada por uma grande erosão no bairro Santa Etelvina, zona Norte. Em razão do decreto estadual que limita a atuação na cidade, para atender essa demanda, foi cedida uma autorização especial do governo do Estado, devido à gravidade do problema, que já ameaçava a segurança de casas, moradores e da via.



O problema foi diagnosticado no último domingo, 24/1, pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que esteve no local, logo após ter estado em outros pontos de erosão por Manaus, acompanhado pelo prefeito David Almeida, que determinou o mapeamento desses trechos para que soluções sejam adotadas o mais breve possível.



Após a visita do vice-prefeito, a Defesa Civil do município rapidamente emitiu um laudo para avaliar os danos e para que os trabalhos da Seminf fossem iniciados. “Aqui, vamos revitalizar a base comprometida com aterro e concreto, além de reconstruir todo o passeio e parte da rua, com calçada, meio-fio, sarjeta, além de revitalizar a drenagem no local para evitar que uma nova erosão aconteça no futuro”, explicou Marcos Rotta.



De acordo com ele, Manaus possui pelo menos 20 pontos que sofrem do mesmo problema. No domingo, David e Marcos Rotta estiveram em áreas com erosão nos bairros Mauazinho e Cidade de Deus, localizados nas zonas Sul e Norte da cidade, respectivamente. A Prefeitura de Manaus irá realizar os trabalhos de recuperação dos locais de forma emergencial, para evitar novos desbarrancamentos.



Desde a última quarta-feira, 20/1, equipes da prefeitura estão trabalhando na recuperação de aproximadamente 40 metros de erosão em um trecho da rua Manoel Henrique Ribeiro, bairro Mauazinho. A obra recebeu mais de 150 metros de drenagem profunda, caixas coletoras, que dão a vazão correta às águas pluviais, além da limpeza da área. O local também irá receber terraplanagem para conter de forma definitiva as constantes erosões decorrentes das fortes chuvas. De acordo com o prefeito David Almeida, o mesmo serviço será realizado na rua Corinthians, no Cidade de Deus, atendendo à necessidade da população.