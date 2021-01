Prefeitura de Manaus define estratégias para a vacinação de idosos a partir dos 70 anos

A Prefeitura de Manaus anunciou nesta quarta-feira, 27/1, o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 para os idosos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) deverá iniciar a aplicação das doses de 48 a 72 horas após receber a vacina, que será repassada pelo governo do Estado.

A vacinação se dará em modalidade drive-thru e pontos fixos e deve se estender por três semanas, sendo que, na primeira, serão atendidas as pessoas de 80 anos ou mais; na segunda semana, as de 75 a 79 anos; e, na terceira, idosos de 70 a 74 anos, respeitando os critérios clínicos estabelecidos na Nota Técnica nº 02/2021 – da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Os acamados com idade acima de 70 anos serão vacinados em casa.

A estratégia visa diminuir a aglomeração de pessoas nestas faixas etárias, nos locais destinados a esta etapa da campanha.

“Nossa equipe técnica já tem essa expertise, não só pela realização de bem-sucedidas campanhas de vacinação de rotina, mas principalmente nessa modalidade, de drive-thru, já adotada tanto em Manaus quanto em outras cidades, que resultou no atingimento da meta em tempo recorde na vacinação contra o vírus H1N1”, ressaltou o prefeito David Almeida.

AstraZeneca/Oxford

Serão aplicadas as vacinas do laboratório AstraZeneca/Oxford, num total de 50.398 doses destinadas aos idosos. Os grupos estão divididos da seguinte forma: 20.259 doses para pessoas de 80 e mais, o correspondente a 100% do grupo; 18.637 para a faixa de 75 a 79 anos, também para 100%; e 11.502 para 70 a 74 anos, equivalente a 37%, de acordo com o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura espera receber, conforme Nota Informativa Conjunta nº 01/20121/FVS-AM SES-AM, o total de 74.140 doses.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) já encaminhou aos órgãos de controle o Plano para esta fase da campanha de imunização contra a Covid, assim como a petição para liberação da remessa destinada à capital.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae), enfermeira Marinélia Ferreira, destaca que idosos que estejam ou tenham tido Covid-19 não poderão receber a vacina. “Esses idosos só poderão ser vacinados após três meses do contato com a doença”, alerta.

Para assegurar a organização da vacinação, a Semsa abrirá o agendamento on-line dos idosos, através do Sistema Municipal de Vacinação (SMV Covid-19), criado pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação, que está sendo ajustado para essa finalidade. O link de acesso será amplamente divulgado posteriormente. Para os idosos acamados, a Semsa vai utilizar o banco de dados já existente e abrir um canal para a atualização das informações, que também será divulgado brevemente.

Estratégia

A fim de evitar aglomerações, a Semsa utilizará a modalidade drive-thru e pontos fixos. Os locais contemplarão todas as zonas da cidade, sendo no pátio do Detran/Am, para atender a zona Norte; o estacionamento da Universidade Paulista (Unip), para as zonas Sul e Centro-sul; o Clube do Trabalhador do Sesi, para a zona Leste; o Centro de Convenções (Sambódromo), para os residentes na zona Oeste; e o Shopping Phelippe Daou, que abrange as zonas Norte e Leste. Os pontos fixos ainda serão definidos e divulgados em tempo hábil.

Outra medida para proteger os idosos será a definição dos dias de vacinação de acordo com o mês de nascimento (dois meses por dia da semana), e horário de atendimento das 9h às 16h.

A vacinação dos idosos acamados, cujo cadastramento ocorrerá por telefone, obedecerá ao sistema de rotas a serem definidas pelos Distritos de Saúde da área correspondente ao endereço residencial de cada um.

Longa Permanência

Os idosos residentes em instituições de longa permanência começaram a ser vacinados na última terça-feira, 26/1. A primeira instituição a receber a vacina foi a Fundação Dr. Thomas, com a imunização de 112 dos 116 idosos. Quatro não puderam receber a vacina por apresentarem quadro clínico contraindicado.

Nesta quinta-feira, 28/1, está programada a vacinação em outras três instituições de longa permanência: a Casa Gene, no Parque 10, que tem 23 idosos residentes; a Fraternidade dos Amigos e Irmãos da Caridade (Faic), no bairro Nossa Senhora das Graças, que cuida de 12 idosos; e o Lar São Vicente de Paulo, no São Raimundo, no qual vivem 18 idosos.

De acordo com o segundo Informe técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de 23 de janeiro de 2021, os óbitos são mais frequentes na faixa etária de 70 a 79 anos e correspondem a 24, 9%, seguido de 80 a 89 anos, correspondendo 15,6%.