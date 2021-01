Prefeitura de Eirunepé inicia processo de desinfecção no hospital e em espaços públicos para conter o avanço da Covid-19 no município

Com o objetivo de conter o avanço da covid-19 no município, a Prefeitura de Eirunepé, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-terça (26), o trabalho de desinfecção e sanitização no hospital, ruas, espaços públicos, privados e pontos de aglomeração.

O trabalho de desinfecção e sanitização já começou e vai continuar durante toda a semana em todos locais possíveis como, praças, ubs, feiras, avenidas e outros.

Em seu depoimento o gestor municipal destacou a importância da ação. “A prefeitura municipal de Eirunepé vem intensificando os trabalhos de sanitização no hospital regional, UBS, repartições públicas e privadas, comércios e ruas de nossa cidade afim de combater a terrível COVID-19. Quero pedir a todos os eirunepeenses que respeitem o decreto estadual e municipal para que não tenhamos nenhum tipo de problema e nem causar constrangimentos aquém quer que seja. Hoje falei por telefone com os vereadores, o capitão da PM João Miguel, Júnior da Civil, secretária de saúde Letícia e pedi a ajuda de todos para que nos ajudem a conscientizar as pessoas e fazer com que as mesmas obedeçam o decreto municipal. Caso contrário teremos que usar a força e punir os desobedientes (infratores). Com consciência, foco, determinação e muita fé em Deus haveremos de vencer”, finalizou o prefeito