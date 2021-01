Polícia Militar fiscaliza cumprimento de decreto governamental de enfrentamento à pandemia em Rio Preto da Eva

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) têm fiscalizado o cumprimento de decretos governamentais e do Decreto Municipal nº 028, de janeiro deste ano, que estabelecem a restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias públicas do município. As fiscalizações prosseguiram na noite de terça-feira (26/01), envolvendo o efetivo de serviço ordinário da 3ª CIPM e servidores dos demais órgãos municipais.

As medidas de restrição visam coibir a propagação do novo coronavírus entre a população local, como parte do enfrentamento à emergência de saúde pública.