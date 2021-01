Idam e Associação de Produtores Orgânicos entregam 16 toneladas de alimentos ao PAA/Conab em Careiro da Várzea

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) concluiu na última quinta-feira (21/01) a entrega de 16 toneladas de produtos alimentícios para o Programa de Aquisição de Alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (PAA/Conab), no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). Os alimentos foram entregues ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, para a distribuição entre famílias em condição de vulnerabilidade.

Segundo a gerente da unidade local do município, a engenheira de pesca Alcelene Salerno, a entrega teve a participação de 20 produtores familiares, membros da Associação de Produtores Orgânicos Renascer, e incluiu produtos orgânicos como abacaxi, macaxeira, pupunha, coentro, cebolinha, couve e espinafre regional.

“Os Programas de Aquisição de Alimentos têm sido de grande ajuda nesta época de pandemia. Eles oferecem uma alternativa de venda certa em um período em que os produtores encontram mais dificuldade na hora de comercializar seus produtos”, explicou Alcelene.

Localizada no Ramal do Miriti, distrito de Autaz Mirim, no Careiro da Várzea, a Associação Renascer conta hoje com 49 produtores associados, dos quais 20 estão participando do PAA/Conab. De acordo com Alcelene, a Associação está credenciada a produzir e comercializar alimentos orgânicos, principalmente abacaxi, macaxeira, tucumã, pupunha e hortaliças em geral.

“Nós trabalhamos com a Associação Renascer há mais de cinco anos, dando suporte tanto na sua formação como no andamento do processo para que eles consigam o selo de orgânicos. Atualmente, nossos trabalhos com a associação estão voltados para o aumento da produtividade, através de cursos de capacitação e apoio na comercialização”, concluiu a gerente.