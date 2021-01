Fundo Manaus entrega mais de 7 mil equipamentos de proteção às UBSs e Organizações da Sociedade Civil

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), entregou um total de 7.350 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas secretarias municipais. Os materiais serão utilizados pelos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19.

Materiais como viseiras, máscaras de proteção, álcool em gel e copos descartáveis foram distribuídos nas unidades básicas de saúde de Manaus, por meio de doação de empresas e grupos voluntários.

As unidades das zonas Leste, Oeste, Sul e Norte foram contempladas com, aproximadamente, 7 mil equipamentos de proteção. A Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) recebeu 2.120 equipamentos, a serem distribuídos aos profissionais de assistências que estão trabalhando com famílias em situação vulnerável. Já a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) recebeu 2.500 itens, a serem repassados aos funcionários da limpeza pública e dos cemitérios.

“A prefeitura ampliou o trabalho de enfrentamento à Covid-19 desde os primeiros dias da gestão do prefeito David Almeida. Nossos profissionais da limpeza, da área social e de assistência médica merecem receber esse apoio. É nosso dever nesse momento de tanta luta”, disse a presidente do FMS, Dulce Almeida.

O FMS ainda entregou 350 equipamentos para 16 organizações da sociedade civil que estão entregando refeições e fazendo atendimento social, jurídico e psicológico à sociedade.