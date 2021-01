EMBRAPII tem oportunidade de cooperação internacional aberta para startups brasileiras

Parceiros internacionais abriram chamadas para desenvolvimento de projetos de inovação em qualquer área do conhecimento. Interessados devem procurar uma Unidade EMBRAPII e apresentar suas propostas

Dois parceiros internacionais da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) lançaram editais para startups e pequenas empresas desenvolverem projetos de inovação em cooperação internacional com empresas estrangeiras: o IraSME e Rede Cornet, ambos consórcios que reúnem instituições de fomento à inovação de vários países. As inscrições das duas chamadas vão até dia 31 de março.

“As oportunidades abertas são importantes para estimular o compartilhamento de conhecimento tecnológico e incentivar a internacionalização de empresas brasileiras, sobretudo startups com projetos disruptivos”, destaca Denise Neddermeyer, assessora da Presidência da EMBRAPII, responsável pela área de cooperação internacional.

O IraSME está recebendo propostas de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em todas as áreas de conhecimento e todos os setores industriais. Os projetos devem ser realizados em parceria com a indústria dos seguintes países membros da rede: Canadá, Áustria, Alemanha, Peru, Rússia, Luxemburgo e Bélgica.

A Chamada da Rede Cornet também não faz nenhuma restrição em relação às áreas de conhecimento. Os interessados devem montar um consórcio com pelo menos três pequenas e médias empresas (PMEs) e apresentar uma proposta que promova inovação para o setor industrial. A candidatura do projeto deve incluir ainda uma associação de PMEs.

Nos dois casos, é necessária a participação de uma das 61 Unidades EMBRAPII, centros de pesquisa integrantes da rede da instituição brasileira, para submeter seu projeto à avaliação. A EMBRAPII financia até 1/3 valor da parte brasileira dos projetos com recursos não reembolsáveis.

Sobre a EMBRAPII – A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, organização vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, tendo como foco as demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva da inovação. Atualmente, há 61 Unidades EMBRAPII distribuídas por todas as regiões do país.

Sobre o IraSME – O IraSME é uma rede de programas de financiamento de diferentes países / regiões que compartilham o mesmo objetivo: apoiar as pequenas empresas em seus esforços de inovação. A rede é coordenada pela Federação Alemã de Associações de Pesquisa Industrial Otto von Guericke (AiF) e financiada pelo Ministério Federal Alemão de Assuntos Econômicos e Energia (BMWi).

Rede Cornet (Collective Research Network) – A rede também é coordenada pela AiF e financiada pelo BMWi e tem parceiros na Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Japão, Holanda, Peru, Polônia, República Tcheca, Suíça e Turquia. A Cornet possibilita o desenvolvimento de projetos binacionais entre quaisquer destes países, incluindo a Alemanha.