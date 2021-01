Distribuição de EPIs para Unidades de Saúde chega a 5,2 milhões de itens em janeiro

Entre máscaras, aventais, luvas e macacões, as Unidades da Rede Pública Estadual de Saúde receberam um total de 5.238.640 de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de 1º de janeiro até esta terça-feira (26/01). A distribuição de todo o material é realizada pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), para unidades de saúde localizadas tanto na capital como no interior do estado.

Do total de insumos, foram entregues 4.106.634 EPIs às Unidades de Saúde em Manaus. Os diversos itens foram distribuídos para 10 Hospitais, nove SPAs, seis Policlínicas, além de outras 18 unidades, entre maternidades, Centros de Atenção Integral à Criança (Caic), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi), Fundações de Saúde e Institutos.

Já no interior do estado, a quantidade de EPIs dispensada chegou a 1.132.006, até esta terça-feira (26/01), com o montante distribuído para 69 Unidades de Saúde espalhadas pelo Amazonas.

Distribuição – O abastecimento de EPIs e outros insumos farmacêuticos para o Estado é realizado a partir de um sistema on-line, no qual as unidades fazem o pedido dos materiais de forma direta, com a possibilidade de saber, previamente, o que foi e o que não foi possível ser atendido em cada solicitação.

O sistema é o Ajuri. Desenvolvido pelo Estado em 2008, a tecnologia passou a ser utilizada por unidades de saúde do interior na atual gestão do Governo do Estado. “O sistema organiza os processos de abastecimento e torna o atendimento dos pedidos mais rápido e organizado”, disse o coordenador da Cema, Cláudio Nogueira.

Após os trâmites on-line, a entrega de insumos ocorre por meio da Om Boat Logística, empresa terceirizada pelo Estado para realizar o recebimento, conferência, separação, expedição e distribuição das cargas. Ao todo, os galpões da empresa contam com 159 funcionários – 29 deles foram realocados de outro galpão, neste mês, para agilizar as entregas em decorrência do recrudescimento da Covid-19.

Novos farmacêuticos – As equipes de farmacêuticos de hospitais e SPAs da capital também foram reforçadas. Neste mês, 30 profissionais de Farmácia foram contratados pela SES-AM, para atuar em 11 unidades de saúde da capital, destinados especificamente para fazer o acompanhamento dos estoques de EPIs, medicamentos e PPS. O objetivo é auxiliar na programação de abastecimento de insumos pela Central.



Os farmacêuticos já estão em atuação no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Platão Araújo, João Lúcio; nos Hospitais da Criança da zona sul e da zona oeste de Manaus; na Maternidade Balbina Mestrinho e Instituto da Mulher Dona Lindu; além dos SPAs do Coroado, Alvorada e Galileia. O Hospital Nilton Lins, unidade de referência para a Covid-19, também recebeu profissionais.