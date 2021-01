Saúde conectada: Constanta e NLT produzem dispositivos IoT já com rede LoRa

A partir de agora, a Constanta passa a disponibilizar para o mercado a possibilidade de soluções com conectividade LoRa NLT embarcada em dispositivos de Internet das Coisas (IoT), que podem ser usados nas mais diversas aplicações, como medidores inteligentes para gestão de ambientes, controle de consumo, temperatura e umidade e telemetria de outras variáveis nos mais diversos tipos de equipamentos e ambientes, em áreas como saúde, indústria, agronegócio, logística e cidades inteligentes.

Ao longo das últimas sete décadas, a Constanta construiu sua história como importante referência brasileira em componentes eletrônicos. Recentemente, ganhou destaque por ser um dos principais parceiros na manufatura dos ventiladores pulmonares (respiradores), entregando 7 mil unidades a um dos principais players do mercado para combate à Covid-19. Sua robusta estrutura, atualmente com planta na cidade de Atibaia, São Paulo, tem sido continuamente modernizada, passando recentemente por significativa expansão, colocando-se sempre à frente das necessidades do mercado, com foco em inovação, flexibilidade, agilidade e alta qualidade.

Estrategicamente situada a 50km das duas maiores cidades do estado, São Paulo e Campinas, a fábrica de Atibaia dobrou de tamanho, passando a contar agora com uma infraestrutura fabril distribuída numa área de 5 mil m² (com expansão prevista de mais 10 mil m²), com capacidade de atender aos mercados nacional e da América Latina. “Assim como outras tecnologias de conectividade com as quais a Constanta trabalha e possui parceria, a rede LoRa NLT traz para o mercado um novo modelo de negócios o que melhora a solução e a disponibilidade, pois com ela podemos contar com comunicação de qualidade a longas distâncias, baixíssimo consumo de energia, alta imunidade a ruídos e muita segurança”, afirma Roberval Tavares, CEO da Constanta.

Especializada em IoT, a NLT é a operadora com a maior cobertura GSM e LoRa do Brasil. As duas empresas têm planos de estreitamento da parceria através da presença física de suas equipes de engenharia em um centro de inovação compartilhado, com soluções que estimularão ainda mais o desenvolvimento do mercado de IoT brasileiro. “A Constanta é um dos players fundamentais no desenvolvimento da indústria eletrônica na América Latina e, desde o início de nossa relação, percebemos que compartilhamos o mesmo DNA inovador para IoT. Estar ao lado deles, contribuindo para a evolução e o fomento das soluções de IoT para o mercado brasileiro, é motivo de muito orgulho para as equipes da NLT”, afirma André Martins, CEO da NLT.

Com certificações ISO9001 e ISO13485 e o máximo de rigor em todas as normas de produção, a Constanta fornece a seus parceiros a possibilidade de operar em regime de turn-key, de forma pioneira, sempre ativamente participativa na nacionalização de tecnologias e suporte para o desenvolvimento de produtos no país, dando mais autonomia para o mercado brasileiro. Uma experiência técnica que vai muito além das placas eletrônicas, fabricando e integrando produtos de IoT, telemetria e automação para os mais diversos mercados, em áreas como saúde e hospitais, telecom, bancos e instituições financeiras, indústria 4.0, agronegócio, automóveis, logística, varejo, energias renováveis, entre outras. As linhas de produção da Constanta operam na fabricação de produtos de um amplo e variado mix entregando ao mercado produtos de excelência. A Constanta, que já fez parte do grupo Philips, com o passar dos anos aprimorou sua experiência e atuação no mercado de EMS com grande reconhecimento nacional e internacional por sua capacidade produtiva, pessoal altamente qualificado e sob o comando de uma alta gestão com conhecimento e dinamismo para enfrentar as adversidades mercadológicas pungentes.

A NLT Telecom é uma operadora móvel virtual autorizada pela ANATEL (full MVNO), especialista em soluções de conectividade, com destaque para a ampla rede LoRa American Tower e para toda a infraestrutura de rede GSM Vivo, em todo o território nacional. As soluções de conectividade NLT podem ser combinadas entre si de forma a atender as mais diversas aplicações, sendo ideais para comunicação entre máquinas (M2M) e Internet das Coisas (IoT), em áreas como saúde, indústria 4.0, rastreamento de veículos e ativos, logística, agronegócio, monitoramento e segurança, meios de pagamento e cidades inteligentes.