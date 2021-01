Programa Catalisa ICT prorroga inscrições para 21 de fevereiro

Foram prorrogadas para o dia 21 de fevereiro as inscrições para o programa Catalisa Instituição Científica Tecnológica e de Inovação (Catalisa ICT). O programa é promovido pelo Sebrae e vai selecionar cerca de mil pesquisas que tenham potencial de gerar novos negócios.

Podem se inscrever mestres e doutores que tenham concluído a titulação ou que ainda estejam elaborando suas pesquisas. Chamada de jornada de aceleração, a iniciativa do Sebrae vai oferecer aos pesquisadores capacitação em gestão, mentorias, fomento a projetos e acesso ao universo empresarial.

O apoio técnico será de até R$ 150 mil. Mais informações no canal do Youtube da Agência Sebrae de Notícias ou no portal Brasil61.com.