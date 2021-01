Prefeitura de Manaus realiza mais de 156 mil acolhimentos a pacientes com suspeita de Covid-19

Os 22 pontos de atenção estabelecidos pela Prefeitura de Manaus para fazer o atendimento exclusivo de pacientes com suspeita de Covid-19 ou síndromes gripais realizaram, entre os dias 2 e 23 de janeiro deste ano, 156.982 acolhimentos, ou seja, receberam usuários e encaminharam de acordo com a necessidade de cada caso.

Ao todo, foram realizadas 40.406 consultas médicas e 32.072 atendimentos em enfermagem. Nessas unidades, foram realizados 32.402 testes rápidos, sendo 43,54% com resultados positivos. Os exames RT-PCR foram 3.060. Os dados constam no Relatório Semsa Covid-19, produzido pelo Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae).

Dessas unidades, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) 192 Manaus, realizou 112 remoções de pacientes para a rede hospitalar, pela gravidade dos casos.

“É um número expressivo, dá mais de sete mil atendimentos por unidade em apenas 23 dias. Só a Unidade Básica de Saúde José Rayol, na avenida Constantino Nery, recebeu mais de 15 mil pessoas, em média, ou seja, mais de 650 por dia. Por orientação do prefeito David Almeida, estamos disponibilizando 22 locais, inclusive unidades móveis, que funcionam em horários diferenciados, aos sábados, domingos e feriados, para receber exclusivamente essa demanda, com pessoal capacitado no manejo desses pacientes”, explica a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Na rede, só no último sábado, 23, foram mais de 10 mil acolhimentos; 2,3 mil consultas médicas; 3,2 mil atendimentos em enfermagem com a realização de dois mil testes rápidos, sendo 46,11% positivos; e 269 coletas de material para o exame RT-PCR. O Samu precisou fazer oito remoções de pacientes para a rede hospitalar.

Os atendimentos exclusivos a casos suspeitos de Covid-19 e síndromes gripais na Atenção Básica acontecem em 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) distribuídas em todos os Distritos de Saúde da Semsa, além da expansão da UBS Nilton Lins, montada para essa finalidade, a Clínica da Família Carmen Nicolau e três UBSs Móveis em áreas de expansão territorial onde ainda não há estrutura tradicional de atendimento. Os endereços podem ser consultados no site da Semsa ( https://semsa.manaus.am.gov.br/ ).

A secretária lembra que essas unidades se destinam ao primeiro atendimento. “Na Atenção Básica fazemos o atendimento inicial. Nossas unidades não são indicadas para as pessoas que já apresentem algum sintoma de gravidade, como falta de ar intensa. Nesses casos, a recomendação são os serviços de pronto-atendimento da rede estadual de saúde”, informa Shádia.

Óbitos em domicílio

O Serviço de Verificação de Óbito Domiciliar, em 23 dias de 2021 atendeu a 258 chamados. Os bairros do Distrito Leste lideram, com 86 solicitações, seguidos dos do Distrito Sul, com 74 chamadas; do Oeste, com 57, do Leste, com 39; e do Rural, com dois óbitos em domicílio verificados pelo serviço.

As mortes por Covid-19 compõem o maior número de casos verificados. Foram registrados 117 óbitos pela doença e outros 44 identificados como suspeitos. Por síndrome respiratória aguda grave foram 11 mortes e 86 pessoas faleceram em casa por outras causas.

Dos 258 óbitos verificados nos 23 dias, 149 eram do sexo masculino e 109, feminino.

O maior número de mortes, 248, é de pessoas acima dos 40 anos, sendo a faixa etária de 60 a 79 anos a que registrou mais ocorrências, ou seja, 98 óbitos. O dia 21 de janeiro foi o que mais chamadas o serviço registrou, 24 atendimentos.