Prefeitura amplia atendimento do ‘SOS Funeral’ para famílias de baixa renda

No momento mais critico da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus ampliou a capacidade de atendimento do SOS Funeral às famílias em vulnerabilidade e está levando a mais pessoas uma momento de despedida digna. O serviço conta com o programa de cortejo, remoção, translado fúnebre e doação de urna funerária.

Nesse período de pandemia, o número de atendimentos do órgão, coordenado pela Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), aumentou, logo o serviço passou a atender com fluxo diferenciado do habitual. A quantidade de veículos que atendem o serviço subiu de cinco para dez carros, sendo cinco vans e cinco kombis, com capacidade total para transportar até 30 caixões simultaneamente.

A secretaria também recebeu mais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), macacões, para os servidores que estão atuando na linha de frente da remoção dos corpos, além de mais duas câmaras frias instaladas pela prefeitura. A Semasc também dispõe de serviço psicossocial na sede e no cemitério, para acolher as famílias enlutadas.

“O serviço do SOS funeral está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. É um auxilio destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade. A morte é um dos momentos mais dolorosos para quem perde um ente querido, e a Prefeitura auxilia a família para que não haja preocupação com os trâmites burocráticos. Precisamos oferecer esse apoio e, mais que isso, oferecer também o amparo psicossocial necessário aos familiares”, destacou a titular da Semasc, Jane Mara.

A Dona de casa Carla Regina foi em busca do serviço do SOS Funeral e não escondia a dor da perda do pai, que agora faz parte da estatística das vítimas da Covid-19.

“Só tenho a agradecer pelo atendimento do SOS Funeral. Tudo aconteceu muito rápido, e estou grata por receber essa ajuda da Prefeitura”, finalizou Carla.

Sobre o SOS Funeral

O serviço SOS Funeral oferece gratuitamente cortejo, remoção, translado fúnebre, doação de urna funerária, isenção da taxa do sepultamento e o atendimento psicossocial às famílias no perfil de vulnerabilidade social e econômica, que não podem arcar com os custos, nos casos de mortes ocorridas em qualquer circunstância no município de Manaus. O serviço funciona 24 horas, todos os dias.