Iggor Cavalera cria Patreon e oferece conteúdos exclusivos para fãs

Baterista apresenta soluções para celebrar sua carreira em variadas plataformas

O baterista Iggor Cavalera lançou criou uma conta no Patreon, onde irá disponibilizar conteúdos exclusivos e diferenciados para seus fãs. Há dois níveis de contribuição, com diversas recompensas. No último mês, Iggor lançou seu canal no YouTube, onde está postando a série de vídeos “Beneath the Drums”, onde disseca grandes momentos de toda sua carreira, tocando músicas e contando mais sobre seu processo de criação.

O Patreon de Iggor Cavalera oferece duas modalidades. Uma delas é a “Bloody Roots”, com valor mensal de 30 dólares, que dá direito ao fã de obter as faixas de bateria em formato wav para tocar junto e aprender, a lista completa de todos os equipamentos usados em suas gravações e diversos benefícios para compra de produtos de merchandise limitados. Além disto tudo, o colaborador poderá participar de pesquisas exclusivas, assistir cenas de bastidores e transmissões ao vivo.

O patreon VIP “Beneath the Drums” prevê, por 50 dólares mensais, além de todos os benefícios da modalidade anterior, conversas online via “Zoom” após cada estreia de vídeo da série que ele postar no YouTube. Na conversa com Iggor, o fã terá a chance de aprender com mais detalhes como ele trabalhou nas gravações, seguido de uma sessão de perguntas e respostas; e também acesso antecipado a notícias, ingressos e lançamentos.

Com esta iniciativa, Iggor Cavalera se aproxima de seu público e oferece uma visão exclusiva sobre sua obra musical e seu legado, inspirando fãs e músicos.

O Patreon é um serviço de financiamento coletivo, onde os fãs contribuem com valores pré-determinados para obter acesso exclusivo a conteúdos e recompensas.

O primeiro vídeo da série “Beneath the Drums”, no canal Iggor Cavalera, pode ser conferido no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=J8ZjeByJFpY

Entre seus projetos musicais atuais, estão o eletrônico MixHell, na ativa desde 2006; o alternativo Soulwax e o mais recente Petbrick, duo industrial em parceria com Wayne Adams, do Big Lad. O último álbum de Iggor com o Cavalera Conspiracy, ao lado de seu irmão Max, é Psychosis, de 2017. Depois, a dupla realizou turnês mundiais celebrando clássicos discos do passado, incluindo shows lotados pelo Brasil.