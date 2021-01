Cilindros de oxigênio para pacientes com Covid-19 recebem adesivos produzidos pela Imprensa Oficial

Impressão dos materiais está entre serviços gráficos que vêm sendo prestados pela IOA aos órgãos que atuam no enfrentamento à pandemia

A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) entregou para a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) 1 mil adesivos de identificação para os cilindros de oxigênio que estão sendo utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19 no Estado. A produção dos materiais gráficos faz parte das ações da IOA no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Amazonas.

Os 1.000 adesivos, de 15×21 centímetros, estão sendo utilizados pela SES-AM na identificação e no controle dos cilindros enviados às unidades de saúde da capital e do interior do estado. O gás é essencial para auxiliar na oxigenação de pulmões de pacientes em estado grave da doença.

A impressão dos adesivos está entre os diversos serviços gráficos que vêm sendo prestados pela Imprensa Oficial para órgãos que atuam na linha de frente contra o novo coronavírus. Na semana passada, mil máscaras de proteção e 3 mil rótulos para frascos de álcool em gel foram produzidos pela IOA para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Com a adoção de medidas mais restritivas para conter a transmissão do novo coronavírus pelo Governo do Estado, o expediente da Imprensa Oficial vem acontecendo no modo de teletrabalho, e apenas demandas gráficas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 vêm sendo atendidas.

Banners e placas de identificação para ampliação de leitos em hospitais e adesivagem de equipamentos de saúde e itens de proteção estão entre as demandas entregues, principalmente para as secretarias de Saúde (SES-AM) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e para o FPS.

Desde março de 2020, quando houve o registro dos primeiros casos da doença no Amazonas, a IOA já produziu mais de 350 mil itens gráficos e cerca de 300 metros quadrados de impressos em comunicação visual para o enfrentamento da Covid-19.

“Continuamos a produzir serviços gráficos e estamos disponíveis aos órgãos que estão na linha de frente contra o novo coronavírus, sempre respeitando, é claro, os decretos e as medidas restritivas no ambiente de trabalho”, reforçou o gestor de negócios da IOA, Thiago Botinelly.