99 retoma campanha para incentivar doação de sangue em Manaus

A 99, empresa de mobilidade urbana, retomou a campanha de incentivo a doação de sangue em Manaus diante da situação crítica que a cidade se encontra com aumento de casos da pandemia da Covid-19, o que acarreta a uma redução nos estoques de bolsas de sangue. A iniciativa, que teve início em 21/01 e dura até 21/02, oferece dois descontos de R$15 para corridas na categoria Pop (ida e volta) até o Hemoam, localizado no bairro Chapada. Cada pessoa pode utilizar dois descontos e, para obtê-los, é necessário inserir o voucher DOESANGUEMAN ao pedir a corrida. São permitidas todas as formas de pagamento.

“Nesse momento tão difícil que Manaus atravessa, convidamos toda a população local a se juntar a nós para aumentar o número de doações de sangue. Acreditamos na mobilização das pessoas seja para doar sangue, ajudar com mantimentos para quem não tem, apoiar iniciativas locais de geração de renda ou mesmo ficando em casa para proteger a si e ao próximo. Apesar do otimismo com a chegada da vacina, o momento ainda exige compromisso e mobilização para vencermos esta corrida contra o coronavírus”, afirma Livia Pozzi, diretora de operações da 99.

A empresa ainda lembra que pessoas que tiveram Covid-19 podem doar sangue 30 dias depois de zerar os sintomas.

Manaus liderou doações para hemocentros ano passado

Com a baixa dos estoques de sangue no início da pandemia, entre abril e julho do ano passado a 99 concedeu R$ 30 de desconto para quem se deslocou ida e volta do Hemoam. Foram mais de 3 mil passageiros que se deslocaram de 99 para o hemocentro naquele período. Considerando que cada doação pode salvar quatro vidas, cerca de 12 mil pessoas foram beneficiadas com a iniciativa. Foi a cidade que mais recebeu doações por 100 mil habitantes entre as 16 cidades em que a empresa promoveu doações no ano passado.

Ponto de doação: Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Av. Constantino Nery, 4397 – Chapada, Manaus – AM. Horário de funcionamento: Segunda à Sábado – 7h as 17h

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 700 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas; e o 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).