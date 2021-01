Câmara se reúne em caráter extraordinário, na terça-feira, para votar PL que cria Auxílio Manauara

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) se reúne nesta terça-feira (26/1), a partir das 9h, em convocação extraordinária, para analisar e votar o Projeto de Lei do executivo municipal que cria o “Auxílio Manauara”, no valor de R$ 200 que será pago a 40 mil famílias residentes em Manaus, que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, além de trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. A sessão será virtual, com transmissão pela rádio e TV Câmara, além das redes sociais do CMM.

A informação foi divulgada neste domingo (24/1) pelo presidente da Câmara, vereador David Reis (Avante), que reiterou o comprometimento do parlamento municipal, e o engajamento pessoal dos vereadores, com as ações de enfretamento da covid-19, em curso na cidade de Manaus. “Há um consenso entre nós parlamentares e a prefeitura, de que a concessão desse benefício é de extrema urgência, principalmente agora, que as restrições se ampliaram, apenas os setores essenciais estão funcionando, o auxílio do governo federal acabou, e milhares de famílias estão sem ter de onde tirar o sustento”, explica David Reis.

O presidente da CMM enfatizou ainda que todos os vereadores da capital, cada um a seu modo, está envolvido em ações de enfrentamento à covid-19. “Cada um de nós, que não tem impedimento de saúde, está agindo na retaguarda, seja levando doações de insumos, como oxigênio, máscaras ou outros itens de proteção individual, ou apenas conversando, levando apoio psicológico e emocional, aos servidores da saúde e, principalmente, aos familiares de pacientes em tratamento da covid-19, que ficam do lado de fora dos hospitais, em oração pela recuperação de seus parentes”, afirma.

A criação do Auxílio Manauara foi compromisso de campanha do prefeito David Almeida (Avante). Incialmente o benefício deveria começar a ser pago em abril, entretanto, por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, o prefeito e os vereadores decidiram, em comum acordo, antecipar o pagamento para fevereiro, daí a necessidade da convocação de sessão extraordinária da Câmara, para terça-feira.

“Regimentalmente, a abertura do ano legislativo se dará no dia 8 de fevereiro com a leitura da mensagem anual do prefeito, entretanto, como a ideia é começar a pagar o auxílio manauara já em fevereiro, foi necessária a convocação extraordinária”, esclarece David Reis.

A mensagem do prefeito de Manaus encaminhando Projeto de Lei que cria o Auxílio Manauara deve chegar na câmara na terça-feira, quando começará a tramitar imediatamente, para que o presidente David Reis possa então, deliberar o pedido regime de urgência, encaminhar a matéria para as comissões técnicas e, por fim, o PL será discutido e votado em plenário.