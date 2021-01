Vereador Amom quer que David Almeida antecipe o “Auxílio Manauara”, de abril para fevereiro

Em face do avanço dos casos de Covid-19, em Manaus, e da recomendação da Procuradoria Geral da República (PGR) de se restringir ainda mais a circulação de pessoas no Amazonas, o vereador Amom Mandel (PODE) solicitou formalmente ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que antecipe a implantação e pagamento do “Auxílio Manauara”, benefício nos mesmos moldes do “Auxílio Emergencial”, porém com o valor de R$ 200. No começo do mês o executivo municipal informou que a ajuda só deverá chegar a 40 mil manauaras em abril.

“Enviei ofício à Casa Civil do Município para que o prefeito reveja essa data e faça o mais absoluto esforço para implantar o programa e, pagar a primeira parcela dessa ajuda , agora no mês de fevereiro. Muitos trabalhadores, pais de família e mães, que antes podiam trabalhar como informais à noite, não conseguem mais levar o sustento pra casa.”, afirmou Amom Mandel.

O vereador também acredita que com o avanço dos números de casos e mortes, bem como a previsão de um pico maior da doença no próximo mês, o aumento das restrições econômicas será um grande problema para quem depende de atividades comerciais. “Após o pedido da PGR e a adoção de novas medidas de circulação, os menos favorecidos vão ser os mais prejudicados. Por isso, apelo ao prefeito de Manaus que atenda nosso pleito e antecipe o Auxílio Manauara”, conclamou Amom.

O Auxílio Manauara foi uma das plataformas de campanha do atual prefeito de Manaus. A proposta consiste em ajudar quarenta mil famílias com R$ 200. Os recursos viriam para própria prefeitura.