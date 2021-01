Inscrições abertas para 243 vagas em mestrado gratuito em gestão e regulação de recursos hídricos

Estão abertas até 18 de fevereiro as inscrições para 243 vagas para o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua). Ao todo, 13 universidades públicas oferecem as vagas, mas as inscrições só podem ser feitas por meio do site da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), que é quem coordena o curso.

O mestrado tem dois anos de duração e é gratuito. Enquanto durar a pandemia da Covid-19, as atividades acadêmicas serão por meio remoto, na modalidade de ensino a distância (EaD). Desde 2015, o ProfÁgua forma, em todas as regiões do País, profissionais em diversos temas que envolvem os recursos hídricos.

O objetivo do curso é qualificar os alunos para lidar com os desafios da gestão e regulação das águas no Brasil. Segundo o governo federal, a Agência Nacional de Águas (ANA), criadora do mestrado, já investiu mais de R$ 7,3 milhões para o funcionamento do curso em repasses para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).